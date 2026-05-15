Китай ще купува повече суров петрол от САЩ, обяви американският енергиен министър

Китай ще купува по-голямо количество американски суров петрол след прекъсването на глобалните енергийни доставки заради ударите на САЩ и Израел срещу Иран, заяви министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт, цитиран от Ройтерс.

В отговор на въпрос в интервю за Си Ен Би Си затова дали Китай ще увеличи покупките на американски суров петрол, Райт отговори: „Да, мисля, че ще го направи. Азиатските купувачи проявяват огромен интерес към доставките на петрол от Аляска".

„Понастоящем петролът ни идва от Мексиканския залив, като голяма част от него отива в Китай, но в не толкова далечно бъдеще ще има и по-голямо количество от Аляска", коментира Крис Райт, цитиран от БТА.