Пеканов: Ситуацията с ПВУ е критична, получили сме само 50% от парите, имаме 3 месеца за останалите

Ситуацията с Плана за възстановяване и устойчивост е критична. За петте години от началото на този eвропейски механизъм България е получила около 50% от парите - близо половината от които при кабинета Донев. Останалите 50%, или близо 3 милиарда евро, трябва да бъдат спасени в следващите 3 месеца.

За това алармира вицепремиерът по европейски средствва Атанас Пеканов в профила си във фейсбук.

Той допълва, че средно в ЕС държавите вече са получили над 70% от средствата си, а най-добре представящите се – над 80%. И представя таблица, с която да илюстрира твърденията си.

"Работим денонощно да спасим максимално много средства и да завършим над средноевропейското ниво", уверява Пеканов.