Търси се купувач за "Виваком", Нова телевизия и медии в още три държави

United Group, собственик на телекома "Виваком" и медийната група на "Нова телевизия", търси купувачи за активите си в България, Гърция, Словения и Хърватия, съобщи изданието "Капитал", цитирайки свои източници.

Гръцки медии първи съобщиха за възможността местната фиĸcиpaнa тeлeĸoмyниĸaциoннa инфpacтpyĸтypa на United Group под бранда Nova да бъде продадена на друг голям играч - ОТЕ. Но всъщност се търсят купувачи за целия фиксиран бизнес на компанията. Процедурата все още е в начална фаза, избран е консултант - Morgan Stanley, а тепърва ще се разговаря със заинтересовани страни. От United Group са отказали да коментират пазарни слухове.

Преди две години United Group обедини оптичната си инфраструктура в България, Гърция, Словения и Хърватия в обща компания - United Fiber, именно за целта на евентуална продажба. Общо тя включва около 3,6 млн. домакинства и над 60 000 км оптична мрежа, като българската e най-голяма - покрива 1,6 млн. домакинства.

Според данните на КРС в края на 2024 г. българският оператор има над 1 млн. абонати на фиксиран интернет, след като погълна и тези на "Булсатком" след придобиването на компанията. По тази мрежа се доставя и IPTV (интернет протокол телевизия) - чрез високоскоростна оптична връзка, която осигурява надежден пренос на данни. Все още не е ясно каква цена могат да достигнат фиксираните активи, пише "Капитал".

Част от активите, обект на сделка, е и каналната мрежа на "Виваком", използвана за пренос на електронни съобщения и от други доставчици на телекомуникационни услуги, телевизия, интернет.

В подобна обща сделка преди три години компанията продаде 4800 кули в България, Хърватия и Словения за 1, 22 млрд. евро на саудитския телеком STC, който навлезе в региона чрез инфраструктурното си подразделение Tawal. Не е изключено операторът отново да е кандидат и за целия пакет или за части от оптичната мрежа, отбелязва изданието.

Според негови източници друг потенциален кандидат за мрежата е PPF Telecom Group, която в България притежава телекома Yettel ("Йеттел"), който е единственият в България без фиксирана инфраструктура.

Компанията e& PPF Telecom Group и Telekom Srbije купиха през миналата година от "Юнайтед груп" бизнесът ѝ извън Евросъюза в сделки за 1, 5 млрд. евро.

Неофициално интерес към сделка за "Виваком" и Нова телевиция е имал е български купувач. След като обаче лондонският фонд BC Partners е решил да продава активите в четирите държави накуп, вероятно купувачът няма да е българин. Очаква се началото на предлагането да бъде обявено следващата седмица. Медиите на "Юнайтед груп" са отделени в компанията United Media, включваща телевизии, вестници, радиа, интернет бизнес и т.н. в България, Гърция, Словения и Хърватия.