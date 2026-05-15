Средна заплата в София вече над 2000 евро, но депутатите вземат два пъти повече (Обзор, графика)

За първи път в България средна работна заплата премина границата от 2000 евро.

Това важи за София през март, показват публикуваните в петък данни на Националния статистически институт (НСИ). Средната за страната въпреки годишния си ръст от 12,7%

остава под 1500 евро месечно

в края на март е била 1475 евро.

В България има само една област, в която продължава да е под хиляда евро - Благоевград (виж таблицата).

Запазва се тенденцията заплатите в обществения сектор, т.е. на хората, на които плаща бюджетът, да нарастват повече, отколкото в частния. През първото тримесечие годишният ръст на държавните заплати е 15,3 на сто, докато в частния сектор е 11,8%.

Сега обаче това няма да вдигне заплатите на депутатите, министрите и хората на висши управленски длъжности. Автоматичното им индексиране не е в тяхна полза и възнагражденията им дори ще намалеят с 5,1% спрямо предходното тримесечие. Причината - базата за изчислението се образува, като средната заплата в обществения сектор за март се сравни с тази през декември. През последния месец на годината обаче в администрацията са плащат бонуси и допълнително материално стимулиране. Така през декември средната заплата в обществения сектор е била 1488 евро, докато през март тази година пада на 1412 евро.

Заплатата на редовия депутат се получава, като средната за обществения сектор се умножи по три, което прави 4236 евро. Към това се добавят и 15% за участие в комисия, по 1% клас за всяка година трудов стаж, представителни пари и др.

Председателят на парламента получава с 55% отгоре върху базовата заплата на депутата, т.е. Михаела Доцова ще се разписва всеки месец срещу минимум 6565 евро, без да отчитаме трудовия стаж и други добавки.

Като премиер Румен Радев ще получава с около 2 хиляди евро по-малко,

отколкото като президент, показват изчисленията. Основната заплата на министър-председателя е с 55% над основната на депутат, т.е. той ще получава толкова, колкото и шефът на парламента. Президентската е двойна на депутатската, т.е. в момента е 8472 евро.

Ако ги бяха замразили, както ги посъветва “24 часа” още преди изборите, това намаление нямаше да се случи.