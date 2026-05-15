Явор Гечев: Ще виждате нотки на политики, които да вдигат българското земеделие

Ще виждате нотки на политики, които да вдигат българското земеделие. Разбира се, че нито един законопроект сам по себе си няма да свали цените, но това е първата стъпка. Тези два законопроекта за цените, които предложихме, действат заедно и целта на промените в тях, е да се изсветли една част от нещата - горивата, геостратегическите проблеми, нелоялни търговски практики и необясними надценки. Имаме подкрепата от обществото, потребителите, и земеделските производители, което е най-важното.

Това коментира депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев пред БНТ.

"Това изсветляване мислим, че ще повлияе на цените. Изкупната стойност на млякото е 38-40 евроцента, в тази цена фермерите трябва да калкулират печалбите, издръжките на семействата си и т.н. Аномалията се получава в крайния сегмент, когато на края, на щанда млякото, е 2 евро. Това оставя впечатление в обществото, че има неуредици. Свободният пазар е най-хубавото нещо, но законът трябва да го уреди", добави той и бе категоричен, че има необяснимо високи цени.

"Не казваме колко да е цената, но институциите, държавните органи, да могат да знаят каква е структурата, не казваме за колко да се продава, но в цената на един продукт трябва да се знае например колко е реклама като стойност, ако е 60% от стойността не е нормално. Нека институциите да могат да го проверяват", продължи той.

По думите му справедлива цена като мярка, е индикатор, който не е задължителен за цената и държавата не се намесва много рязко на пазара. "Свободната икономика трябва два се гарантира, тук има изкривяване на цената. Няма нито една запетайка, която да касае регулация на цени, обществото трябва да знае какво му предлагат като качество и цена и как това е формирано", каза още Гечев.

"Прогресивна България" нямало да приключат само с тези законопроекти. Тепърва следват още като закон за съвременно коопериране, гаранционни фондове, редица мерки за окрупняване на земеделието. "Ще предложим и тежки мерки за виртуалните животни, както и и свръх съвременни системи за идентификатори, за да се знае всяко едно животно, независимо в коя част на страната се намира, къде е", добави още той.