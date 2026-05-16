Хърватия отчита 5,8% инфлация през април - най-високата за 30 месеца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Инфлацията в Хърватия достигна най-високото си равнище за последните две години и половина през април, потвърждавайки първоначалните оценки, съобщава ДПА, позовавайки се на официални данни.

Индексът на потребителските цени е нараснал с 5,8 процента на годишна база спрямо 4,8 процента през март. Подобно равнище беше регистрирано през октомври 2023 г., отбелязва агенцията.

Растежът на цените се дължи основно на увеличението на разходите за транспорт, при които инфлацията е скочила до 13,1 процента през април спрямо 7,0 процента през март на фона на поскъпване на горивата. Годишната инфлация в сектора на жилищните и комуналните услуги също се е ускорила, нараствайки на 12,1 процента от 11,1 процента.

За разлика от тях растежът на цените на храните и неалкохолните напитки се е забавил до 2,8 процента спрямо 3,3, процента предходния месец, предаде БТА. Цените на облеклото продължават да спадат, като дефлацията при тях се е задълбочила до 3,1 процента спрямо 2,4 процента месец по-рано.

На месечна база потребителските цени са се покачили с 1,6 процента през април след увеличение с 1,4 процента през март.