Китай отчита излишък по текущата сметка през първото тримесечие

Снимка: Китайска медийна група

Китай е регистрирал излишък по текущата сметка в размер на 184,1 милиарда щатски долара през първото тримесечие на 2026 г., показват предварителни данни за платежния баланс, съобщава КМГ.

Основен принос има търговията със стоки, при която излишъкът достига 247,4 милиарда долара. В същото време търговията с услуги отчита дефицит от 59,6 милиарда долара. Според Държавната администрация за валутен контрол, излишъкът възлиза на 134,4 милиарда специални права на тираж – международен резервен актив, създаден от Международния валутен фонд.

Данните отразяват стабилното външнотърговско представяне на китайската икономика и устойчивостта на износа въпреки сложната международна среда.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

