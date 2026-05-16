Черешите 7 евро в Пловдив, в Гърция са 3 (Снимки)

Черешите по пловдивските пазари са с цена от 7 евро. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
  • Най–изумителни са цените на марулите, бройка се предлага за 2 евро
  • Търговци гневно се разправят, ако им снимат стоката с етикетите

Пловдивските пазари не са за доближаване. Има изобилие от стоки, но цените са огън, установи проверка на "24 часа" тази сутрин.

Черешите се предлагат на 7 евро. "Вие луди ли сте? В Гърция килограмът им е 3 евро", изуми се Ламброс Георгиади, който тази сутрин обикаляше по пазара до Гребната база. Гъркът, който има малък бизнес в Пловдив, се хвана за главата от българските цени. "Върнах се преди дни от моята родина. Там черешите не надвишават 3 евро", каза той.

Търговци по пловдивските тържища дори не позволяват да им бъде снимана стоката с етикетите и люто се разправят.

"Това са ранни череши, такива са цените", троснато обясняват те. В Брестник, където мнозина имат черешови градини, казват, че още не са започнали да берат. Първите излизали около 24 май.

Но не само черешите са с шементна цена. Всичко по сергиите е прескъпо. Чушките - зелени и червени са по 6 евро килограмът. Толкова са и кайсиите, ягодите - по 4,50, доматите - по 5. Най–изумителни са цените на марулите. Бройка къдрава маруля се продава за 2 евро. А миналата година по същото време струваше левче.

Пенсионери гледат уплашено към етикетите и едва продумват: "Представяте ли си - 4 лева за една маруля! Кога сме купували на такава цена", питаше Дафинка Маринова. И отсече: "Да си ги ядат!".

Според мнозина най-голямото изкривяване на цените е именно по пазарите. Търговците по тях отдавна изравниха еврото с лева. "Ако държавата действително иска да упражнява контрол, трябва да се насочи най-вече към тържищата. В големите търговски вериги не си позволяват такива волности и при тях цените са по-приемливи", убедени са пловдивчани.

Кайсиите са по шест евро и не са български. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Ягодите също държат висока цена, макар отдавна да има родно производство. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Чушките – зелени и червени, са по шест евро.
10 лева излиза килограм домати, става ясно от цената. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

