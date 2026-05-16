НАП: Средната цена на бензина у нас достигна най-високо ниво от началото на конфликта в Близкия изток

Бензин СНИМКА: Pixabay

Средната цена на бензина на дребно у нас достигна най-високото си ниво от началото на конфликта в Близкия изток, като към 15 май се повиши с 1 цент спрямо предходния ден до 1,51 евро за литър, показват най-новите данни на Националната агенция за приходите (НАП).

Към 28 февруари 2026 г., когато започна американско-израелският конфликт срещу Иран, бензин А95 се търгуваше по 1,23 евро за литър на дребно. За периода 28 април - 15 май цената на бензин А95 по родните бензиностанции регистрира увеличение с 22,8 процента, сочи справка на БТА в база данните на НАП.

Средната цена на дизеловото гориво у нас към 15 май е 1,72 евро за литър, ниво, до което спадна през предходния ден. 

НАП определя средните цени на горивата на дребно в България на база информацията от получените през денонощието или месеца фискални бонове, издадени при продажбите на горива на крайните потребители. Определянето на средната цена е във връзка с Програмата за компенсиране на физически лица за увеличените цени на горива след избухване на конфликта в Близкия изток, приета от бившия служебен кабинет с премиер Андрей Гюров. 

