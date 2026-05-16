Александър Пулев: В Стара Загора предстоят изцяло нови европейски проекти за близо 300 млн. евро

Работна група между правителството, областната администрация и местната власт ще ускорява работата по инвестициите

В събота вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев проведе среща с кмета на Стара Загора Живко Тодоров и областния управител Калоян Дамянов, на която бяха обсъдени проектите, процедурите по тяхното изпълнение и възможностите за ускоряване на инвестиционните процеси в региона, съобщиха от пресцентъра на министерството на икономиката.

„Имаме 3 месеца да спасим близо 3 млрд. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост и работим активно с вицепремиера Атанас Пеканов да се постигне тази национална цел", подчерта по време на разговорите вицепремиерът Пулев.

За Стара Загора той бе категоричен, че има 33 договора за енергийна ефективност и саниране, както и одобрени нови проекти на стойност близо 300 млн. евро, чието изпълнение предстои. „Допълнително над 200 проекта предстоят да бъдат оценени, като е поет ангажимент това да се случи максимално бързо, за да могат те да достигнат до бенефициентите си", посочи Пулев. Той допълни, че за хората е важно бързо да се стига до резултати, което да подобри жизнената перспектива и достъпът на домакинствата и бизнеса до ресурса.

Беше обсъдена и необходимостта от развитие на индустриалните зони, летището, логистичната среда и високотехнологичните производства. Разисквани бяха и забавените процедури, като беше подчертано, че по тях се води пълна статистика и се извършва постоянен мониторинг, като се предприемат и мерки за ускоряване.

Според участниците в срещата ключови за развитието на региона са инфраструктурата, транспортната свързаност и енергийната обезпеченост. Беше поставен акцент и върху възможността за активиране на сериозен финансов ресурс по обществени договори и европейски инструменти, както и върху необходимостта проектите да бъдат развити до ниво, което позволява те да бъдат защитени пред европейските институции.

„Сроковете са много амбициозни, но не можем да си позволим да загубим тези средства по НПВУ. Има значителен ресурс, който е насочен към Стара Загора, а средствата са за индустриализация на региона", изтъкна Пулев.

По неговите думи над 600 млн. евро ще бъдат на разположение през Фонд на фондовете по линия на справедливия преход, както и допълнителни 300 млн. евро с фокус върху трансформацията на енергийните райони.

Срещата на вицепремиера Александър Пулев беше част от политиките за дългосрочното развитие на Стара Загора, стабилизирането на икономическата среда и създаването на условия за устойчив растеж и инвестиции в региона.

Пулев подчерта, че първата му визита извън София, откакто е поел поста, е именно в Стара Загора, като изрази благодарност към гражданите за подкрепата и ги увери, че вече се работи по цял набор от мерки за подобряване на жизнения стандарт, средата за българските производители и условията за бизнеса.