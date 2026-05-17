Облекчават процедурите за наемане на чуждестранни работници

Процедурите за наемане на работници от трети държави ще бъдат сериозно облекчени и ускорени чрез нови промени в правилата. Предложенията, публикувани за обществено обсъждане още по времето на служебния кабинет, са насочени основно към сезонната заетост до 90 дни – най-често използваната форма от работодателите.

През последните години бизнесът изпитва остър недостиг на кадри и все по-често разчита на чуждестранна работна ръка. Според работодателите обаче административните процедури остават прекалено тромави и не успяват да отговорят на нарастващото търсене.

Данни на Агенцията по заетостта показват, че за последните три години са регистрирани общо 75 178 сезонни работници за период до 90 дни. Само през 2025 г. техният брой достига 19 057 – почти двойно повече спрямо 2024 г., когато са били 10 403, посочват авторите на проекта.

Проучване сред работодатели показва, че при по-лесни условия компаниите биха наели до осем пъти повече чуждестранни служители. Най-сериозен недостиг на кадри има в строителството, селското стопанство, индустрията, хотелиерството и ресторантьорството. Именно в тези сектори са близо 70% от фирмите, които търсят работници от чужбина, като плановете им са да назначат над 160 000 души, става ясно от документите към предложените промени.

Промените предвиждат премахване на някои хартиени документи, дигитализация на процедурите, разпределянето им в цялата страна и делегиране на сегашните задължения на директора на АЗ и по-кратки срокове.

Заявленията и декларациите ще се подават електронно през Системата за сигурно електронно връчване и портала на електронното управление. Вместо оригинали, ще се представят копия на документи, а част от изискваните документи ще отпаднат, защото администрацията може да ги получи по служебен път. Хората, които вече са били у нас на работа в последните пет години, ще получават разрешение по ускорена процедура.

Право на работа по-лесно ще получават чужденците, които законно пребивават у нас, както и хора от български произход – за тях се въвежда предварително разрешение до получаването на разрешение за постоянно пребиваване, за да не се бави наемането им покрай по-дългите процедури за другия документ. За съжаление обаче това е малко търсена възможност - 890 лица с български произход са участвали в сезонна заетост в последните 5 г.

Една любопитна промяна хвърля светлина към изискването в нормативната уредба сега всяка преписка да мине за решение през изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, който трябва да даде разрешение или отказ за достъп до пазара на труда. Това обаче вече е огромен обем от преписки и става невъзможно те да се обработят в срок, посочват авторите на промените. Затова директорът най-после ще получи права да делегира тези правомощия на други служители, пише "Сега".

Българските компании вече работят с работна ръка от 86 държави. Най-много работници идват от Узбекистан, Индия, Турция, Киргизка република.