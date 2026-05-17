Финалът на „Евровизия“ е гледан от 895 000 зрители по БНТ 1

Финалът на тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия", състоял се във Виена и излъчен на живо по БНТ 1, привлече интереса на 895 000 зрители в най-гледания момент на предаването, съобщиха от обществената медия, цитирайки официалните пийпълметрични данни на GARB Audience Measurement Bulgaria.

Прякото предаване на надпреварата, която България спечели с песента Bangaranga на Дара, е гледано средно от 588 591 зрители, се казва в съобщението на Българската национална телевизия (БНТ). В него се допълва, че това поставя БНТ 1 на лидерска позиция в българския телевизионен ефир във вечерта на 15 май с аудиторен дял от 45,7 процента, на база възрастова целева група 4+.

Победителката Дара се завръща днес в България. В 18:00 ч. във фоайето на „Пристигащи" на Терминал 2 на столичното летище „Васил Левски", почитателите ѝ ще могат да я посрещнат, информират от БНТ.

Песента Bangaranga спечели „Евровизия" с преднина от 173 точки пред класиралия се на второ място сингъл - това е най-голямата разлика в историята на конкурса, информира сайтът на музикалния форум. Българската представителка Дара получи общо 516 точки - от вота на журито и на аудиторията. На второ място се нареди Израел със сингъла Michelle, изпълнен от Ноам Бетан, като получи общо 343 точки от гласуването на журито и на аудиторията.

Български музиканти, актьори и писатели поздравиха Дара за победата ѝ на „Евровизия". Сред първите, отправили поздрав, беше Лили Иванова. България за пръв път печели песенния конкурс и това се случи по време на 70-ото издание във Виена.