Асошиейтед Прес: България спечели 70-ия песенен конкурс „Евровизия“ с енергичния парти химн Bangaranga

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската певица Дара спечели 70-ия песенен конкурс „Евровизия" със своя заразителен парти химн Bangaranga, като донесе на югоизточноевропейската страна първата ѝ победа в конкурса, съобщи Асошиейтед Прес.

Израелският участник Ноам Бетан остана на второ място след конкурс във Виена, преминал под сянката на протести и бойкот заради участието на страната.

Дара победи още 24-ма участници на големия финал снощи на бляскавия поп конкурс. Заразителните ритми на песента и стегнатата хореография се оказаха успешни както сред националните журита в участващите страни, така и сред зрителите по света, чиито гласове заедно определят победителя, посочи АП.

27-годишната изпълнителка е утвърдено име в родината си, но не беше сред фаворитите за победа. Въпреки това Bangaranga е именно от типа хитове, в които „Евровизия" е толкова силна, със своя неустоим призив: „Предай се на ослепителните светлини. Никой няма да спи тази нощ", допълни американската агенция, цитирана от БТА.