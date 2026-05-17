Румен Спецов: Никакъв риск няма за горивата в България - не доставяме от Персийския залив

„Абсолютно никакъв риск няма за количествата бензин, дизел, авиационно гориво в България. Заявявам го с най-голяма отговорност и сериозност. Всички доставки на нефт до края на юни са обезпечени. Нямаме проблем със самите доставки на нефт. Същото важи и за количествата дизелово гориво, бензин и авиационно гориво. Всичко, което е необходимо за обезпечаване на българската държава, е подсигурено и така е планирано да бъде". Това заяви в предаването „120 минути" по bTV Румен Спецов, особен управител на "Лукойл".

"Ние не доставяме от Персийския залив. Това, което ние доставяме като нефт в момента, се намира в Средиземно море – терминал Джейхан. Това е едно от основните места за товарене", посочи той.

"След налагането на санкциите и невъзможността да се работи с руски петрол, се наложи диверсификация на доставките", допълни още той.

"Не сме зависими пряко, но сме зависими косвено, по две причини. Първо – голяма част от превозните средства останаха блокирани в залива. Там има блокирани почти 300 танкера, които транспортират суров петрол. Има почти 300 танкера, които транспортират готови продукти. Има и няколко десетки, да не кажа стотици танкери, които транспортират втечнен газ. Тоест флотилията от превозни средства, които циркулират в океаните, за да доставят тази суровина, в момента не може да се използва", обясни Румен Спецов.

"Когато говорим за цена на петрола, тя се формира на базова цена или базов индекс – сорт „Брент". Но оттам нататък в цената влизат транспортните разходи и застрахователните разходи, а те пораснаха в пъти. И това е проблемът с Ормузкия проток. Това е огромен проблем", посочи още той.