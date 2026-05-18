Не е ли чудо? След 3 години “Хемус” стига Търново, след още 2 ще е готова изцяло

Първата копка е направена през

октомври 1974 г., оттогава работата ту тръгва, ту спира

Има два участъка, за които разрешителни

за строеж се очакват до края на годината



Има реални шансове завършването на магистрала “Хемус” да се случи, преди да са се навършили 60 години от първата копка. Тя е направена през октомври 1974 г., оттогава строителството ту тръгва, ту спира. Последното развитие на ситуацията сочи, че до пролетта на 2029 г., т.е. след 3 години, “Хемус” ще е стигнала до Велико Търново. А цялостното довършване до Буховци, откъдето до Варна вече е готова, ще стане най-късно до 2031-а, евентуално до 2032 г. – точно за 58-ата година от старта.

В петък регионалният министър Иван Шишков заяви от парламентарната трибуна, че правителството

има намерение да довърши

всички магистрали

и скоростни пътища, чието строителство вече е започнало, и да ускори процеса по изготвяне на технически проекти там, където липсват. И също така, че в редовния бюджет за 2026 г. ще се предвидят необходимите средства за “Хемус”.

От началото на тази година до момента са издадени

четири разрешителни за строеж на

различни участъци,

които никой не е оспорил по съдебен път, нито има заявка да бъдат оттеглени и на практика по тях вече се работи.

През януари влязоха в сила разрешенията за два участъка, разположени един след друг по трасето - за 28-километровата отсечка от пътния възел за Плевен до Летница и други 23 километра оттам до пресичането на пътя между Павликени и Левски.

На 17 февруари е даден старт и на изграждането на участък, който се намира на противоположния край на трасето – 11 километра между Лозница и Буховци. Това е т.нар. лот 9.

На тези три лота отчуждителните процедури са към края си и на практика терените за строежа вече се разчистват. И за трите участъка

сроковете за изграждане

са 36 месеца,

считано от датата на откриване на строителната площадка, която обаче е различна за всеки от лотовете. При всички случаи обаче, ако не настъпят някакви непредвидени обстоятелства, тези участъци трябва да бъдат построени до пролетта на 2029 г. Правилата изискват, ако пречката не е по вина на изпълнителя, отброяването на 36-те месеца да се спре до отстраняване на нередността.

Горе-долу същия тайминг има и лот 6 – 32 километра между пътя, свързващ Павликени и Левски, до пътния възел при село Куцина, откъдето ще има връзка за Велико Търново, намиращ се на 25 км южно от селото. Официалното разрешение за строеж е с дата 7 май 2026 г., така че той също трябва да е готов до средата на 2029 г.

Периодът 2028-2029 г. ще е наситен с рязания на ленти за новопостроени участъци от магистрала “Хемус”, защото тогава трябва да бъдат довършени и двата участъка преди отбивката за Плевен. Единият е 19 км - между Дерманци и Каленик, а другият – 17 км между Каленик и пътния възел за Плевен.

Пусковият срок на тези два участъка е краят на 2028 г., но докато на втория 58% от строителните работи към момента са приключили, на първия са готови само 40%.

При това на втория участък има едни 9 километра, които и сега са готови за експлоатация и се разглежда възможността да бъдат пуснати за движение още тази година.

Така за пътуващите по “Хемус” се получава интересна ситуация - след като слязат от магистралата при Дерманци, ще пътуват по стария път още известно време, след това ще се качат на аутобана да го ползват за 9 километра и ще се наложи пак да слязат от него и така ще е поне до края на 2028 г.

Договорите за тези два участъка, както и за вече споменатите са прочутите инхаус договори, при които основен изпълнител е държавната “Автомагистрали”, но има и подизпълнители. Освен основните (виж картата) има и множество други фирми, с които са сключени договори за доставка на материали, техника и работна ръка, а част от парите са платени авансово.

Между Куцина и Лозница обаче остават

два участъка с обща дължина около 76 км, по

които все още не се работи

Те са и най-проблемните, защото при изготвянето на техническите проекти за тях се оказа, че по трасето има активизирали се свлачища, което налага да се преработят, а това означава и да се съгласуват после отново с всички инстанции. Във всеки случай работата и по тях е достатъчно напреднала и по последна информация най-късно до края на 2026 г. разрешителните за строеж ще бъдат издадени. Което означава пълно довършване на магистралата през 2031 или най-късно 2032 г.