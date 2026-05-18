Нова помощ - евтини карти за автобуса в града и отстъпки за горивата за работещи бедни

Ще намаляват пари, включително и тези за чиновниците, но дефицитът в бюджета май ще надхвърли 3%

Правителството подготвя нова схема за помощи заради скъпите горива. Ще се въведе каскаден механизъм, който се задейства според ценовите нива на бензин и дизел и другите енергоносители.

Първи от него ще се възползват най-уязвимите групи, които трябва да получат субсидирани карти за транспорт.

Следващата стъпка ще са отстъпки за т.нар. работещи бедни, тоест хора с доходи под две минимални работни заплати, съобщи вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев пред БНР.

Това означава, че ако се използва действащата минимална заплата за 2026 г. от 620,20 евро,

прагът би бил около 1240,40 евро месечно

Окончателните параметри обаче още не са обявени.

Служебното правителство на Андрей Гюров гласува помощ от 20 евро за хора с ниски доходи, които притежават автомобил. Тя действа при цени на горивата над 1,60 евро за литър. Програмата е със срок до 30 юни 2026 г. Право на тези 20 евро имат хора със средномесечен брутен доход до 652,41 евро за 2025 г., което е два пъти линията на бедност за миналата година, или до 537,88 евро за 2024 г. Данните се изчисляват от НАП.

Първото реално плащане показа, че за март държавата е помогнала на 210 934 души, а от близо 50 000 подали заявления само 28 078 отговарят на критериите, съобщи социалното министерство. Новият подход, който Пулев очерта, изглежда насочен не само към собствениците на автомобили, а и към хората, които всеки ден пътуват до работа с обществен транспорт. Така кабинетът се опитва да премести част от подкрепата от колонката на бензиностанцията към разходите за придвижване.

Това може да отвори много по-широк кръг от сегашната помощ. По данни на НСИ през 2025 г. 11,8% от заетите на възраст 18-64 години са били работещи бедни. Като абсолютен брой това означава приблизително 330 хил. души.

Пулев заяви, че правителството ще следва опита на Великобритания. Там моделът не е еднократна универсална отстъпка от цената на бензина, а комбинация от няколко инструмента.

Британското правителство прилага автоматично намаление на разходите за енергийни сметки със средно 150 паунда от април 2026 г., а отделно действа друга програма с още 150 паунда за домакинства с ниски доходи или определени пенсионери.

Във Великобритания има и подкрепа през общините за храна, енергия, вода и други основни разходи, както и отстъпки за транспорт, включително карти за намаления за определени групи.

Британският модел обаче ясно разделя подпомагането за енергийни сметки, социалните помощи и транспортните облекчения, вместо да дава еднаква компенсация на всички шофьори.

Правителството

подготвя и административна

реформа още тази година

Пулев я определи като много болезнена и предупреди, че предстоят тежки решения в администрацията, отлагани с години. Целта по думите му е да се оптимизират разходите във всеки компонент на държавата.

Въпреки това правителството нямало да успее да свие дефицита в рамките на 3% в редовния бюджет за 2026 г., който предстои да бъде изготвен.

През тази седмица финансовият министър Гълъб Донев трябва да представи конкретна информация за състоянието на публичните финанси.