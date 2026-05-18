Застрахователите са невинни: мотористи и тирове плащат малко, а щетите от ударите им - огромни!

Двете основни автомобилни застраховки - задължителната “Гражданска отговорност” и доброволната “Каско”, тази година рязко поскъпнаха.

При първата ударът вече се усеща от почти всички категории водачи. Трендът е нагоре още преди въвеждането на системата бонус-малус, която трябваше вече да работи. По данни от май средната цена на “Гражданска отговорност” за лек автомобил е с около 15% по-висока спрямо година назад и най-евтината е над 160 евро, като стига и до 200 евро. А до края на годината може да има и още увеличение, очакват застрахователни брокери.

Най-шумно на новите цени реагираха мотористите. За малък мотоциклет в момента полицата е поне 125 евро, като за най-мощните надхвърля 500 евро.

На пръв поглед това изглежда трудно обяснимо, защото се карат основно сезонно. Именно тук обаче застрахователите виждат проблем. Според тях през предишните години голяма част от мотористите са сключвали разсрочени полици, плащали са първите вноски и след края на активния сезон са спирали да плащат останалите.

Над 50%, а според някои данни и до 80% от мотористите не са си плащали всички вноски по застраховката, защото не са карали мотора цялата година, заяви председателят на Асоциацията на застрахователите Николай Станчев.

По думите му компаниите са калкулирали годишна цена, но реално са получавали само част от нея. Той допълни, че фактът, че моторите се карат 6-7 месеца, вече е взет предвид в цената. Това на практика охлажда очакванията, че евентуални сезонни полици ще бъдат много по-евтини.

Според застрахователите, ако сезонната употреба вече е отчетена в тарифите, новият продукт няма как просто да раздели годишната цена наполовина.

Финансовият регулатор също даде аргументи в подкрепа на тезата, че

проблемът при моторите е в

събираемостта на вноските

Според данните на КФН начисленият премиен приход, тоест сумата, която е трябвало да бъде платена за застраховки на мотористите, е 11,3 млн. евро. Реално платени са 4,9 млн. евро. В същото време предявените щети за инциденти по вина на мотористи през 2024 г. са 5,4 млн. евро.

Така излиза, че събраните пари не покриват предявените щети.

“Защитата на потребителите се изразява не само в плащането на ниска цена, но и в изплащането на адекватни обезщетения при инцидент. За целта застрахователната премия трябва да бъде справедлива, адекватна и изцяло заплатена, включително когато е разсрочена на няколко вноски”, посочиха от КФН.

Допълнителният проблем е законов - Кодексът за застраховане не позволява полици с по-кратък срок от една година. А

без задължителната застраховка автомобил или

мотор трябва да бъде дерегистриран

Затова и решението със сезонни полици не може да стане само с договорка между мотористи и застрахователи. То минава през промяна в Кодекса за застраховането и трябва да бъде одобрено от парламента.

След мотористите недоволство изразиха и превозвачите. При тях обаче спорът е различен.

Те твърдят, че поскъпването е прекалено рязко и подозират картел между застрахователните компании.

Сигнали на транспортния бранш за “Гражданска отговорност” посочват, че

за тежкотоварни автомобили е

поскъпнала масово с 60-100%,

а при някои фирми и рискови категории увеличението било 200-300%. Така полици, които са стрували 2000-3000 евро, вече стигат 5000-7000 евро годишно. За фирми с големи автопаркове това вече не е просто по-висок разход, а сериозен удар върху себестойността на превозите.

Превозвачите настояват за по-ниски тарифи за международни курсове и за въвеждане на бонус-малус, така че коректните и безаварийни фирми да не плащат еднакво с рисковите. От Асоциацията на застрахователите отговарят, че при тежките камиони рискът е по-висок и това няма как да не се отрази в цената.

Те пък посочват, че

щетите при тировете са

близо 9 пъти по-чести

в сравнение с леките автомобили, а средната стойност на 3 пъти по-голяма. За 5 години размерът на щетите се е увеличил с над 50%.

След среща на браншови организации на превозвачите с правителството се очаква тази седмица да има решение - Комисията за финансов надзор и Българската агенция за експортно застраховане подготвят нов продукт за превозвачите.

Причините за поскъпването не са една или две. Първият фактор са по-скъпите автомобили. Новите коли имат повече електроника, сензори, по-скъпи фарове, камери, радари и системи за безопасност.

Дори

на пръв поглед лек удар вече може да

означава ремонт за хиляди левове

Частите, трудът в сервизите и сроковете за доставка допълнително вдигат цената на всяка щета.

Третият фактор е по-честото пътуване в чужбина. Когато български автомобил причини инцидент зад граница, обезщетенията често са много по-високи от тези у нас. Това важи особено за международния транспорт, но засяга и леките автомобили.

Има и специфична причина - отпадането от пазара на застрахователна компания, на която финансовият регулатор забрани да сключва нови полици. Тя е предлагала атрактивни цени, за да увеличава пазарния си дял. Сега останалите дружества коригират тарифите си и това е ускорило поскъпването.

В същото време КФН започна проверка как застрахователите определят цените. Компаниите ще трябва да предоставят технически обосновки и решения. Целта е да се види дали увеличенията са мотивирани от реални разходи и риск.

КЗК също обяви проверка за евентуално необосновано увеличение и възможен картел между застрахователите. Това е особено важно заради сигналите на превозвачите, според които поскъпването е било едновременно и прекалено сходно при различни компании.

Най-голямото притеснение в сектора е, че високите цени може да доведат до това повече шофьори да рискуват и да карат без задължителната “Гражданска отговорност”, за да спесят пари.

По данни на Гаранционния фонд покритието на задължителната полица у нас през 2025 г. е било 98%. Това означава, че

около 60 000 водачи са

нямали полици

Ако шофьор без застраховка причини катастрофа, щетите се поемат от Гаранционния фонд. Той се пълни с отчисления от всички, които редовно купуват полици. След това фондът търси парите обратно от виновния водач, но това обикновено е дълга процедура.

Според експерти, ако броят на водачите без задължителна полица нарасне, може да се стигне до по-високи отчисления от редовните застраховани. Това би оскъпило полиците допълнително, макар и ограничено.

За коректните шофьори реалният шанс да запазят цената си близо до сегашните нива е въвеждането на бонус-малус. Системата трябва да отчита индивидуалното поведение на пътя. Така внимателните водачи ще плащат по-малко или поне няма да бъдат наказвани с еднакво поскъпване заедно с рисковите.