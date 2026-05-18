BMW под прицел в Европа заради некоректни съобщения към клиенти за горящи по-стари дизели

BMW е изправен пред тежки обвинения от европейски обществени служби и министри заради лош дизайн и липса на категоричност в съобщенията за техническа неизправност. Според разследвания в Белгия и Финландия, официалните предупреждения за опасен дефект в EGR системата са изпращани до собствениците под формата на подвеждащи рекламни брошури или обикновени фактури. В резултат на това много шофьори изобщо не са разбрали за сериозния риск от внезапен пожар в автомобилите им.

45 по-старички дизелови автомобила BMW изгоряха във Финландия.

Това, което започва като бял дим под капака на дизелов автомобил, често се превръща в пламъци в рамките на минути. Проблемът се крие в EGR системата (рециркулация на отработените газове) на автомобила, компонент, който би трябвало да намали вредните емисии на газове, но се е превърнал в причина за пожара.

Две обществени служби разследваха начина, по който BMW предприема действия по изтеглянията от пазара. Белгийската VRT и финландската YLE публикуваха доклади, остро критикуващи баварската компания.

В Република Корея засегнатите дизелови автомобили бяха забранени за движение по пътищата през 2018 г., а BMW е била наясно с дефекта още през 2015 г. Въпреки това, едва през 2018 г. е стартирано голямо изтегляне от пазара. Привикването в сервизите обхваща повече от 4 милиона дизелови беемвета по целия свят, но колите продължават да се запалват.

В Белгия Синди Хенегрифс казва, че нейното BMW от 2019 г. се е запалило за 15 минути през 2024 г. Тя така и не е получила предепрудително писмо от производителя. Много пожари възникват по време на ускорение, например на входа на магистралата.

Едно от най-сериозните обвинения срещу BMW е свързано с комуникацията. Белгийският министър на защитата на потребителите Роб Беендърс казва пред VRT: "Може да изглежда като листовка или фактура. Нямате чувството, че това е важна информация, която трябва да прочетете".