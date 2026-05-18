Шофьор на Opel Astra получи глоба за превишена скорост от 696 км/ч!? 8 години го размотават по съдилища

Шофьор в Белгия е получил глоба за превишена скорост за движение с Opel Astra с 696 км/ч, но въпреки че грешката е очевидна, полицията отказва да прекрати случая напълно. Всичко това се е случило в градчето Киеврен, близо до Монс.

Въпреки че скоростта е еквивалентна на скоростта на самолет, властите твърдят, че собственикът на Opel Astra е шофирал твърде бързо. Абсурдният случай е образуван, когато шофьорът е получил писмо от пътната полиция с искане незабавно да плати глоба от 6597 евро.

Полицейски радар в града близо до френската граница измерва колата, движеща се с точно 696 км/ч, което е приблизително еквивалентно на скорост от 193 метра в секунда. Фабричният Opel Astra по принцип, в зависимост от модела, не може да вдигне повече от 200 км/ч.

Процесът отнема осем години и белгийската полиция едва след това призна за техническа грешка, като в измерването се появява една цифра в повече. Въпреки това белгийската полиция не се отказва да накаже шофьора и твърди, че мъжът е карал с 69 км/ч на място, където ограничението е 50 км/ч.