ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дом на артиста: каузата от Дара, обещан от министъ...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22867274 www.24chasa.bg

Шофьор на Opel Astra получи глоба за превишена скорост от 696 км/ч!? 8 години го размотават по съдилища

Георги Луканов

[email protected]

1480
Opel Astra

Шофьор в Белгия е получил глоба за превишена скорост за движение с Opel Astra с 696 км/ч, но въпреки че грешката е очевидна, полицията отказва да прекрати случая напълно. Всичко това се е случило в градчето Киеврен, близо до Монс.

Въпреки че скоростта е еквивалентна на скоростта на самолет, властите твърдят, че собственикът на Opel Astra е шофирал твърде бързо. Абсурдният случай е образуван, когато шофьорът е получил писмо от пътната полиция с искане незабавно да плати глоба от 6597 евро.

Полицейски радар в града близо до френската граница измерва колата, движеща се с точно 696 км/ч, което е приблизително еквивалентно на скорост от 193 метра в секунда. Фабричният Opel Astra по принцип, в зависимост от модела, не може да вдигне повече от 200 км/ч.

Процесът отнема осем години и белгийската полиция едва след това призна за техническа грешка, като в измерването се появява една цифра в повече. Въпреки това белгийската полиция не се отказва да накаже шофьора и твърди, че мъжът е карал с 69 км/ч на място, където ограничението е 50 км/ч.

Opel Astra
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)