Пазарите с фокус върху „Енвидиа“, УФР и последиците от войната в Иран

Размяната на помирителна и ескалираща реторика между САЩ и Иран ще продължи да оказва влияние върху пазарите, тъй като все още не се очертава край на конфликта между двете страни. Въпреки неблагоприятните макроикономически условия световните акции бяха подкрепени от оптимистичните прогнози за компаниите в сектора на инфраструктурата за изкуствен интелект, които през следващата седмица ще преминат през важно изпитание с отчета на „Енвидиа" (Nvidia). Същевременно Управлението за федерален резерв на САЩ (УФР) ще публикува протоколите от последното си заседание, предава БТА.

По отношение на икономическите данни фокусът в САЩ ще бъде върху водещите индикатори - индексите PMI, регионалните индекси на УФР и проучването на потребителското доверие на Мичиганския университет, както и върху данните за цените на жилищата. Водещите индикатори ще бъдат в центъра на вниманието и в Европа с проучванията на Ге Еф Ка (GfK) и института „Ифо" (Ifo) в Германия, докато в еврозоната ще бъдат публикувани предварителните PMI индекси. В Обединеното кралство се очакват данни за инфлацията, безработицата и продажбите на дребно. Китай също навлиза в седмица с интензивен поток от данни - за промишленото производство, продажбите на дребно, безработицата, цените на жилищата и инвестициите в дълготрайни активи. В Япония се очакват данни за брутния вътрешен продукт (БВП) за първото тримесечие.

Според „Оанда" (OANDA) фондовите пазари достигнаха нови впечатляващи върхове, подкрепени от тенденциите в областта на изкуствения интелект и силната вълна от корпоративни печалби. Индексът S&P 500 премина прага от 7500 пункта, а Dow Jones Industrial Average временно си върна равнището от 50 000 пункта, тъй като глобалният апетит към риск се повиши.

Допълнителна подкрепа за пазарите дойде от срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин, която според „Оанда" е създала по-конструктивен геополитически тон. Двамата лидери са показали сходни виждания за продължаващия конфликт в Близкия изток и за необходимостта двете водещи икономики да си сътрудничат. Инвеститорите вече очакват следващата среща между двамата лидери, след като на Си бе отправена официална покана да посети Тръмп в САЩ в средата на септември.

Въпреки това финансовите пазари бързо насочиха вниманието си към друга тема - последиците от потвърждаването на Кевин Уорш като следващ председател на УФР. Според „Оанда" рисковите активи са били подложени на значителна преоценка, като акции, метали и криптовалути са изтрили част от последните си печалби, докато щатският долар е поскъпнал спрямо почти всички основни класове активи.

Пазарите се фокусират върху дългосрочните последици от една централна банка, ръководена от Уорш, посочват анализаторите. Институционалният капитал се подготвя за възможно систематично свиване на баланса на УФР - една от ключовите амбиции на новия президент. Според „Оанда" това историческо прекалибриране може да изтегли спекулативния излишък от финансовата система и да диктува ценовото движение през следващата седмица и през идните месеци.

„Това, което можеше да бъде мечтана седмица за основните активи, бързо се превърна в драматично отстъпление", посочват от „Оанда". Според компанията опасенията от изтичане на ликвидност връщат страховете от по-строг пазарен режим, при който търсенето се движи от циклични фактори, а не от постоянната подкрепа, характерна за последните 17 години.

Две теми, критични за американския пазар на акции - бумът на изкуствения интелект и потребителските разходи под натиска на инфлацията - ще бъдат под лупа през следващата седмица с отчетите на „Енвидиа" и на редица търговци на дребно, водени от „Уолмарт" (Walmart), пише Ройтерс.

Фондовите индекси се повишиха през последните седмици, като S&P 500 и технологичният Nasdaq Composite са близо до рекордни равнища. Два фактора влияят на пазара по „почти успоредни линии" - развитието на изкуствения интелект и скокът в цените на енергията, причинен от войната в Иран, заяви Алън Бонд, портфолио мениджър в „Дженсън Инвестмънт Мениджмънт" (Jensen Investment Management).

„Няма голямо припокриване между двете тенденции, но от ден на ден развитието на събитията може наистина да движи пазара", каза Бонд.

Акциите се понижиха в петък, след като растящите цени на суровия петрол подхраниха опасенията от инфлация и доведоха до рязко повишение на доходността на облигациите. Въпреки това S&P 500 се е повишил с почти 17 на сто от най-ниската си точка за годината в края на март и вече е с ръст от над 8 на сто от началото на 2026 г.

След силното покачване няколко инвеститори посочиха, че пазарът може да навлезе в период на пауза. Част от тях изразяват тревога, че последните печалби са били движени от сравнително малък брой акции, което предполага, че ралито може да е по-слабо, отколкото изглежда. Само около една пета от компаниите в S&P 500 са надминали индекса от дъното на 30 март до четвъртък сутринта, според данни на „Лондон сток ексчейндж груп" (LSEG).

„Наистина има по-малък набор от компании, които отново движат общата доходност на индекса", каза Патрик Райън, главен инвестиционен стратег в „Мадисън Инвестмънтс" (Madison Investments). „Не е непременно здравословен пазар, когато толкова много акции остават назад", допълва той.

Очакват се резултатите на „Енвидиа" на фона на ръста при полупроводниците

„Енвидиа" ще обяви резултатите си в сряда, с което ще приключи изключително силното първо тримесечие за растежа на корпоративните печалби в САЩ.

Акциите на „Енвидиа", най-голямата компания в света по пазарна капитализация, както и други акции на полупроводникови компании, изтласкаха индексите нагоре през последните седмици. Акциите на „Енвидиа" са се повишили с 36 на сто от дъното през март, докато индексът на компаниите за чипове Philadelphia SE Semiconductor е нагоре с повече от 60 на сто на фона на силното търсене на чипове, тъй като технологичните компании харчат значителни средства за изграждане на центрове за данни и друга инфраструктура, свързана с изкуствения интелект.

Продуктите за изкуствен интелект на „Енвидиа" са довели до ръст на акциите ѝ с над 1800 на стоот началото на последния бичи пазар през октомври 2022 г.

„Това, което трябва да видим от „Енвидиа", е доказателство, което оправдава повишението на цената на акциите и позицията ѝ като бенефициент от увеличените разходи за центрове за данни", каза Бонд, според когото „резултатите ще бъдат разглеждани като сигнал за състоянието на останалата част от индустрията".

Една от темите ще бъде дали конкурентите подкопават пазарния дял на „Енвидиа", каза Юн-Ю Ма, главен инвестиционен стратег в „Пи Ен Си Файненшъл Сървисиз груп" (PNC Financial Services Group).

„Вероятно ще става въпрос по-скоро за това дали „Енвидиа" е в състояние да защити лидерската си позиция толкова добре, колкото успяваше през последните няколко години", каза Ма.

Инвеститорите търсят сигнал от търговците на дребно за потребителските разходи

Предстоящата седмица ще предложи и актуална информация за сектора на търговията на дребно. „Уолмарт", най-големият търговец на дребно в света, ще публикува тримесечните си резултати в четвъртък. Други компании от сектора, които ще отчетат резултатите си, са „Хоум Депо" (Home Depot), „Таргет" (Target) и „Ти Джей Екс Кос" (TJX Cos).

Инвеститорите се опасяват, че инфлацията, свързана с войната, ще започне да тежи върху потребителските разходи, които формират повече от две трети от американската икономика.

Данните от тази седмица показаха високи месечни стойности както при потребителските цени, така и при цените на едро, като индексът на цените на производителите за април отбеляза най-голямото си повишение от март 2022 г. По-рано този месец средната цена на бензина в САЩ надхвърли 4,50 долара за галон за първи път от почти четири години.

Инвеститорите ще искат да чуят от търговците на дребно дали тенденциите в разходите са се променили през последните седмици, каза Ма.

„В даден момент тези разходи ще се отразят на потребителите и ще започнат да ограничават разходите", каза той. „Това вероятно е по-важното за печалбите в търговията на дребно - колко устойчиви са потребителите".

Европа, Близък изток и Африка

Обединеното кралство ще остане във фокуса на инвеститорите, докато политическото напрежение около премиера Киър Стармър продължава да се засилва. Перспективата кметът на Манчестър Анди Бърнъм да се превърне в негов наследник вече изтласка доходността по 10-годишните британски държавни облигации над 5 процента.

На този фон икономическите данни ще очертаят основните предизвикателства пред британската икономика. Във вторник ще бъдат публикувани данните за пазара на труда и ръста на заплатите, а в сряда - инфлацията, която вероятно ще се забави, но ще остане около 3 процента - горната граница на комфортния диапазон за Английската централна банка.

Същия ден управителят на „Банк ъв Ингланд" Андрю Бейли и други представители на институцията ще направят изказвания пред парламентарна комисия, като очакванията за евентуално ново повишение на лихвите през юни вероятно ще бъдат сред основните теми.

В еврозоната се очаква публикуването на окончателните данни за инфлацията през април. В четвъртък ще излязат данните за разходите за труд и потребителското доверие, а в петък - статистиката за договорените заплати.

Основен акцент за Европейската централна банка ще бъде срещата в Кипър с финансовите министри от региона в края на седмицата. В сряда кандидатът на френския президент Еманюел Макрон за управител на френската централна банка Еманюел Мулен ще бъде изслушан във френския Сенат.

В Швейцария данните за БВП през първото тримесечие, очаквани в понеделник, вероятно ще покажат ускоряване на растежа. Същия ден гуверньорът на румънската централна банка Мугур Исареску ще представи новите прогнози за инфлацията, като се очаква те да отчетат по-бърз ръст на цените през тази и следващата година на фона на политическата нестабилност.

Швеция, която е сред европейските държави с най-висока безработица, ще публикува новите данни за пазара на труда в четвъртък.

В ЮАР инфлацията вероятно е ускорила ръста си до 3,9 процента през април заради поскъпването на енергията, което се очаква да отбележи най-сериозното увеличение на цените на горивата от въвеждането на режима за инфлационно таргетиране през 2020 година.

Очаква се Гана да продължи цикъла на понижение на лихвите, докато инфлацията остава относително ниска, въпреки риска от нов скок заради по-високите цени на храните и енергията. От юли насам централната банка вече понижи лихвите с 14 процентни пункта.

В Нигерия централната банка вероятно ще остави лихвите без промяна, за да оцени въздействието на конфликта в Близкия изток върху инфлационните перспективи.

Исландия също може да пристъпи към ново повишение на лихвите след вече предприетото затягане през март.

В Египет централната банка вероятно ще предпочете да запази лихвите без промяна и да изчака по-ясен ефект от конфликта с Иран, въпреки че инфлацията неочаквано се забави през последния месец.

Северна Америка

Сред основните събития в икономическия календар на САЩ през седмицата ще бъдат протоколът от априлското заседание на УФР, който ще бъде публикуван в сряда, както и окончателните резултати от майското проучване на Университета на Мичиган за потребителското доверие, очаквани в петък. И двата индикатора вероятно ще потвърдят, че както представителите на УФР, така и американските домакинства остават силно фокусирани върху инфлацията на фона на рязкото поскъпване на горивата.

В централната банка се оформя все по-широка група представители, които настояват централната банка да се откаже от досегашния уклон към облекчаване на паричната политика в официалните си изявления и да премине към по-неутрална комуникация, допускаща както бъдещо понижение, така и евентуално повишение на лихвените проценти. Подобна промяна не беше направена през април, което доведе до три гласа „против" на заседанието. Очаква се протоколът да покаже колко представители без право на глас също са подкрепяли подобна стъпка.

Индексът на потребителското доверие на Университета на Мичиган достигна рекордно ниско равнище през май според предварителните данни от началото на месеца. В същото време инфлационните очаквания леко се понижиха след рязкото им покачване през март. Всяка нова промяна в тези показатели ще бъде внимателно следена от пазарите, тъй като тя може да повлияе както на перспективите за потребителските разходи - след изненадващо силните данни за продажбите на дребно през април - така и на очакванията за лихвената политика. Представителите на УФР продължават да се тревожат от риска краткосрочният ценови натиск да се пренесе и върху дългосрочните инфлационни очаквания.

Седмичният календар включва още поредица от данни за жилищния пазар - сред които индексът на настроенията на строителите в понеделник, данните за предстоящите продажби на жилища във вторник и статистиката за започнатото ново строителство в четвъртък. В четвъртък ще бъдат публикувани и предварителните PMI индекси на „Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global).

Инвеститорите ще следят и официалното встъпване в длъжност на Кевин Уорш като президент на УФР, след като мандатът на Джером Пауъл изтече в петък, а към момента той изпълнява временни функции.

В Канада инфлацията вероятно е ускорила ръста си до 3,1 процента през април. „Банк ъв Канада" обаче продължава да очаква това да бъде пикът на общата инфлация, преди тя постепенно да се върне към целта от 2 процента в началото на следващата година. Основните инфлационни показатели са останали относително стабилни.

Централната банка предупреждава, че прогнозата остава силно несигурна и зависи в значителна степен от допускането, че цените на петрола постепенно ще се понижат до около 75 долара за барел до средата на 2027 г. спрямо сегашните нива над 100 долара.

Очаква се данните за продажбите на дребно за март да покажат устойчиво потребителско търсене въпреки несигурността около митата и конфликта в Близкия изток. Предварителната оценка за април вероятно ще бъде подкрепена допълнително от по-високите цени на горивата.

Азия

В Азия инвеститорите ще следят серия от икономически данни от Китай, Япония и Австралия, които могат да дадат по-ясна представа за отражението на конфликта с Иран и енергийния шок върху регионалните икономики.

Седмицата започва с данните за икономическата активност в Китай, включително продажбите на дребно, индустриалното производство и пазара на недвижими имоти. По същото време ще бъдат публикувани и данните за растежа на Тайланд през първото тримесечие.

Във вторник вниманието ще се насочи към Австралия, където потребителското доверие ще покаже как домакинствата реагират на федералния бюджет при все още високите разходи по заемите.

Протоколът от последното заседание на централната банка на Австралия, на което бе извършено трето поредно повишение на лихвите, вероятно ще затвърди ястребовата позиция на институцията. Преди това помощник-управителят Сара Хънтър ще изнесе реч в Сидни.

Данните за икономическия растеж на Япония също ще бъдат внимателно анализирани за сигнали относно силата на вътрешното търсене.

В средата на седмицата Индонезийската централна банка вероятно ще остави лихвите без промяна, запазвайки предпазлив подход в условията на растяща глобална несигурност.

Китай ще обяви и основните си лихвени проценти по кредитите, което ще даде допълнителни сигнали за мащаба на икономическата подкрепа от страна на властите.

В четвъртък докладът за пазара на труда в Австралия ще покаже доколко устойчива е заетостта при по-строги финансови условия, а PMI индексите в Индия ще дадат актуална оценка за бизнес активността в една от най-бързо растящите икономики в света.

В петък данните за инфлацията в Япония ще бъдат сред ключовите фактори за бъдещата политика на „Банк ъв Джапан" на фона на разширяващия се ценови натиск.

Латинска Америка

В Бразилия публикуваният в понеделник индикатор на централната банка, който служи като ориентир за БВП, вероятно ще остане на високи нива въпреки рестриктивните финансови условия и натиска върху бюджетите на домакинствата.

В Чили амбицията на новия президент Хосе Антонио Каст за постигане на 4-процентен годишен растеж до края на мандата му вече се сблъсква с последиците от енергийния шок.

Слабите данни за икономическата активност през март подсказват свиване на производството през първото тримесечие, а част от анализаторите вече очакват растеж под 2 процента през 2026 година.

В Перу икономиката продължава да демонстрира устойчивост въпреки политическата нестабилност, като анализаторите прогнозират растеж над 3 процента през първото тримесечие.

В Парагвай централната банка вероятно няма да променя лихвените проценти, след като икономиката отбеляза растеж от 6,6 процента през 2025 г., а инфлацията остава в целевия диапазон.

В Аржентина данните за БВП за март може да покажат възстановяване благодарение на по-доброто представяне на производството, строителството и търговията след най-сериозния спад от 2023 г. насам през февруари.

В Мексико протоколът от последното заседание на централната банка „Банхико" (Banxico) вероятно ще затвърди впечатлението, че текущият цикъл на облекчаване на паричната политика е приключил.

В същото време инфлацията в страната вероятно е отбелязала известно забавяне в началото на май, въпреки че глобалният ценови натиск остава повишен.