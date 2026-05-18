Близо 15 на сто от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 14,6 на сто. СНИМКА: pixabay

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 14,6 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, предава БТА.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 12,4 процента от общото количество електроенергия (729 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2,2 процента (131 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (49,1 процента), Австрия (36,1 на сто) и Литва (33,6 процента). В България делът е 1,3 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (185,2 гигаватчаса), Швеция (90,3 гигаватчаса) и Франция (78,9 гигаватчаса), сочи още справката.

В България са произведени 0,4 гигаватчаса.

