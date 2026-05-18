Лихвите по държавните облигации на водещи икономики продължават да растат

Разпродажбите на държавни облигации се задълбочиха в понеделник на фона на нарастващи опасения, че войната в Близкия изток и поскъпването на петрола ще засилят инфлационния натиск и ще доведат до нови увеличения на лихвените проценти от водещите централни банки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации достигна най-високото си равнище от февруари 2025 г. — 4,631 на сто, след повишение с над 20 базисни пункта през миналата седмица. Доходността по 30-годишните американски облигации нарасна до 5,159 на сто — най-високо ниво за последната година.

Пазарите реагираха на новото поскъпване на петрола, след като цената на сорта Брент достигна около 111 долара за барел на фона на опасенията от ескалация на конфликта около Иран и атака с дрон срещу атомна екетроцентрала в Обединените арабски емирства.

Инвеститорите все повече залагат, че водещите централни банки ще бъдат принудени да поддържат по-високи лихви за по-дълъг период. Пазарите вече оценяват вероятността „Федералният резерв" (Federal Reserve) да повиши лихвите до декември на над 50 на сто, според данни на инструмента „Си Ем И ФедУоч" (CME FedWatch).

Очакванията са Европейската централна банка да пристъпи към повишение на лихвите още следващия месец, а „Банк ъв Ингланд" (Bank of England - централната банка на Великобритания - бел. ред.) да увеличи лихвите два пъти до края на годината.

Главният инвестиционен стратег на „Саксо" (Saxo) Чару Чанана заяви, че сценарият „по-високи лихви за по-дълго време" отново се връща на пазарите, дори ако нови увеличения засега не са основният сценарий.

Натиск върху облигационните пазари оказаха и очакванията Япония да емитира нов дълг за финансиране на допълнителен бюджет с цел ограничаване на икономическите последици от войната. Доходността по 30-годишните японски държавни облигации достигна рекордните 4,2 на сто.

Старшият стратег по лихвените пазари в Ди Би Ес (DBS) Юджийн Лиоу заяви, че допълнителните фискални разходи на Япония са засилили и без това отслабените настроения на облигационните пазари.

Френският министър на финансите Ролан Лескюр коментира, че глобалните облигационни пазари преминават през „корекция, а не срив", като темата ще бъде обсъдена на срещата на финансовите министри от Г-7 днес, предаде Ройтерс. По думите му светът вече не е в период, в който публичният дълг не представлява проблем.

Допълнително безпокойство сред инвеститорите предизвикаха и публикуваните през миналата седмица по-високи от очакваното данни за инфлацията в САЩ, Китай, Германия и Япония.

Анализатори на „Барклис" (Barclays) посочиха, че липсата на напредък след срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин е засилила опасенията за продължителен шок в доставките на петрол, по-висока инфлация и допълнително повишаване на лихвените проценти в глобален мащаб.