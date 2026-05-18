Китай регистрира по-слаб ръст на промишленото производство

Китай публикува днес най-слабите си данни за промишленото производство и продажбите на дребно от над две години и половина, повлияни от кризата в Близкия изток и вътрешни икономически фактори, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Ръстът на продажбите на дребно в Китай - основен показател за потреблението - рязко се е забавил през април на годишна база, достигайки едва 0,2 на сто, което е доста под очакванията, съобщи Националното статистическо бюро (NBS). Това е най-слабото увеличение от декември 2022 г.

Анкетирани от Блумбърг икономисти очакваха повишение от 2 на сто. През март продажбите на дребно са нараснали с 1,7 на годишна база.

Промишленото производство е регистрирало ръст от 4,1 на сто за същия период - най-слабият от юли 2023 г.

И този показател остава под нивата от март, когато промишленото производство се е увеличило с 5,7 на сто, както и под прогнозите на икономистите, анкетирани от Блумбърг (6 на сто).

Експертите обясняват забавянето с войната в Иран и намаляването на държавните субсидии за покупка на потребителски стоки.

„Високите показатели на износителите помогнаха да се смекчи слабото вътрешно търсене, но не беше достатъчно, за да го компенсира напълно", коментира Чжъвей Чжан, президент на консултантската компания „Пинпойнт асет мениджмънт" (Pinpoint Asset Management).

Според „Кепитъл икономикс" (Capital Economics) данните за промишленото производство ясно показват вялото вътрешно търсене.

Продажбите на промишлени стоки за износ са достигнали 46-месечен максимум, а производството на електронни изделия стимулирано от значителното търсене, свързано с изкуствения интелект, е регистрирало рядко срещан през последните две десетилетия ръст.

В същото време последиците от конфликта в Иран оказват натиск върху рафинериите и производството на петрохимически продукти, а задълбочаващият се спад в строителния сектор е довел до понижение в производството на цимент, стомана и стъкло, отбелязват анализаторите.

След намаляването на субсидиите домакинствата са насочили повечето си разходи към услугите.

От „Кепитъл икономикс" определят данните като „разочароващи", но не виждат „повод за тревога на този етап". Според тях силното външно търсене и динамиката в електронния сектор ще позволят икономическият растеж да остане устойчив през цялата година.

Пекин си поставя цел за икономически растеж между 4,5 на сто и 5 на сто през тази година - най-ниската от десетилетия.

През първото тримесечие икономическият ръст е надминал очакванията, достигайки 5 на сто на годишна база, сочат официалните данни.

Освен международните кризи сред дългосрочните рискове за китайската икономика остават слабото вътрешно потребление и зависимостта от външната търговия, продължаващата криза в сектора на недвижимите имоти, задлъжнялостта на местните власти, свръхпроизводствения капацитет, дефлационния натиск и високата безработица сред младите хора.

След рекорден търговски излишък през 2025 г. Китай е продължил да отчита устойчив ръст на международната търговия и през април въпреки войната в Близкия изток, като износът за САЩ отново се е повишил, според официалните данни.

Износът е нараснал с 14,1 на сто на годишна база през миналия месец, а вносът е скочил с 25,3 на сто.

Китайското правителство обаче се стреми да премине от модел на растеж, движен от износа и производството, към икономика, основана в по-голяма степен на вътрешното потребление.

Властите внимателно следят международните кризи, а последните икономически данни показват, че последствията вече започват да се усещат, макар че Китай засега успява частично да омекоти удара.