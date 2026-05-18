A1 вече предлага новия Huawei Watch FIT 5 – смартчасовник, който комбинира лек и стилен дизайн, интелигентни функции за здраве и спорт и дълъг живот на батерията, създаден да се вписва естествено в динамичното ежедневие. Клиентите, които закупят Watch FIT 5 до 30 юни, ще получат безжични слушалки FreeBuds SE 4, които могат да заявят онлайн на a1.bg, и MultiPass безплатен премиум достъп до няколко приложения за период от 30 до 90 дни.

С тегло от едва 27 грама и ултратънък профил от 9.5 мм, смартчасовникът е създаден за комфорт при носене през целия ден – от сутрешната тренировка и работните срещи до вечерните разходки и пътуванията. Моделът разполага с 1.82-инчов AMOLED дисплей с яркост до 2500 нита, който осигурява отлична видимост при всякакви условия.

Новият Watch FIT 5 поставя акцент върху движението като естествена част от ежедневието. Сред най-интересните новости е режимът „Мини-тренировка“, който превръща кратките моменти за раздвижване в пълноценна физическа активност чрез анимирани упражнения и персонализирани насоки. Часовникът предлага над 100 спортни режима – от бягане, колоездене и плуване до йога и силови тренировки.

За любителите на активния начин на живот Huawei Watch FIT 5 предлага усъвършенствано проследяване на спортните показатели с анализи в реално време, GPS позициониране и функции за следене на темпо, пулс, мощност при бягане и представяне при колоездене. Моделът поддържа и приложения за игри с топка, включително тенис.

Смартчасовникът е разработен и с фокус върху здравето и по-добрия баланс в ежедневието. Huawei Watch FIT 5 предлага 24/7 проследяване на сърдечен ритъм, кислородна сатурация (SpO2), сън, стрес и емоционално благополучие. В допълнение, функцията Health Insights превръща всички тези данни в персонализирани препоръки за по-добро възстановяване и активност.

Устройството идва и с редица практични функции, сред които NFC плащания за бързо и удобно пазаруване директно от китката. Батерията издържа до 10 дни при лека употреба и до 7 дни при стандартна, като поддържа бързо безжично зареждане. Watch FIT 5 работи безпроблемно както с Android, така и с iOS.

Huawei Watch FIT 5 се предлага за 199,98 евро/391,13 лева в брой или 9,98 евро/19,52 лева на лизинг за 24 месеца с планoвe Unlimited, както и с безжични слушалки FreeBuds SE 4, които клиентите могат да заявят онлайн на a1.bg. В допълнение, те ще получат и MultiPass – безплатен премиум достъп до Huawei Health+ за 30 дни, до Komoot и Naviki за 60 дни, и до Life Period Tracker, Fiit и URURUN за 90 дни.