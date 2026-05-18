Компанията затвърди лидерската си позиция в международната мрежа на Mercedes-Benz

Силвър Стар получи за втори пореден път най-високото отличие в мрежата на Mercedes-Benz – „Генерален дистрибутор на годината“. По време на официална церемония в Дъблин компанията бе удостоена с четири награди: за най-висок резултат в онлайн продажбите, за цялостно бизнес представяне в обслужването на автомобили, за високи клиентски стандарти в обслужването на лекотоварната гама и голямото отличие.

Наградите бяха приети от екипа на Силвър Стар по време на годишната конференция на генералните представители на Mercedes-Benz от цял свят. Отличията идват след още една силна година за компанията, белязана от стабилен ръст, развитие на дигиталните процеси и последователен фокус върху клиентското изживяване. „Тези отличия са признание за труда и отдадеността на целия ни екип. За поредна година отбелязахме устойчив растеж в резултатите и продължихме да задаваме стандартите при клиентското обслужване“, споделя Негован Йосифович, изпълнителен директор на Силвър Стар.

Призовете се присъждат от глобалния офис на Mercedes-Benz, отговарящ за пазарите, на които марката е представена чрез генерални дистрибутори. Те са най-високата форма на признание в международната мрежа на бранда с трилъчата звезда и отличават компании с устойчиви резултати, иновативен подход и принос към развитието на марката. Силвър Стар бе обявен за първи път за генерален дистрибутор на годината през 2025-та. Това е поредното признание, което затвърждава позицията на компанията сред лидерите в автомобилния сектор, както и като един от най-успешните партньори на Mercedes-Benz в региона и е оценка за професионализма и отдадеността на целия екип.

Силвър Стар е официален представител на Mercedes-Benz AG за България за марката Mercedes-Benz, на Daimler Truck AG за марките Mercedes-Benz, Unimog и FUSO, на Daimler Buses за Mercedes-Benz и Setra и оторизиран сервиз на INEOS Grenadier. Компанията предлага целия спектър от услуги за бизнес и крайни клиенти, в това число продажба и следпродажбено обслужване на нови и употребявани леки, лекотоварни и товарни автомобили и автобуси, както и продажби на резервни части. Дилърските центрове на Силвър Стар се намират в София, Пловдив, Варна, Бургас и Евро Старс в Русе.