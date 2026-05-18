Индексите на европийските борси се движат надолу заради новите заплахи на Тръмп срещу Иран

Водещите индекси на европейските фондови пазари се движат преобладаващо на отрицателна територия в предобедната търговия, тъй като инвеститорите реагират на последното развитие на войната в Иран, което доведе до скок на цените на петрола и разпродажба на облигации, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX спадна със 7,88 пункта или 0,03 на сто до 23 942,69 пункта към 11:50 часа българско време.

Парижкият CAC 40 загуби 64,09 пункта или 0,81 на сто до 7888,46 пункта.

FTSE MIB в Милано се понижи с 854,79 пункта или 1,74 на сто до 48 261,68 пункта.

Лондонският FTSE 100 добави 7,13 пункта или 0,07 на сто до 10 202,5 пункта.

Паневропейският Stoxx Europe 600 е надолу с 1,91 пункта или 0,31 на сто до 605,01 пункта.

Акциите на енергийните компании се повишиха с 0,7 на сто в ранната търговия, тъй като петролът поскъпна, а ценните книжа на компаниите в медийния сектор добавиха 1,1 на сто. Всички останали европейски сектори потънаха в червено.

Акциите на „Райънеър" ( Ryanair) поевтиняха с 3,3 на сто, след като нискобюджетната авиокомпания отчете печалба след данъци от 2,3 милиарда евро, което е увеличение с 40 на сто, за годината, приключваща през март. Главният финансов директор на „Райънеър" Нийл Сорахан заяви, че превозвачът е хеджирал 80 на сто от лятното си самолетно гориво и се е подготвил за „армагедон" на фона на продължаващата несигурност относно цените на петрола, съобщава БТА.