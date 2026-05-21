„Не бих се върнала на стария стол“, споделят маникюристи след седмици работа с активно седене

По 6, 8, понякога и 10 часа на ден в една и съща поза.

Наведен врат. Напрежение в раменете. Болки между лопатките.

Главоболие. Болки в кръста и усещане за умора още преди края на работния ден.

За хиляди маникюристи това е ежедневие.

Маникюристите са сред професиите с най-голямо ежедневно натоварване върху врата, кръста и раменете. Според лекари, кинезитерапевти и специалисти по гръбначно здраве именно продължителното статично седене е сред основните причини за хронично напрежение и проблеми с опорно-двигателния апарат при професии, изискващи часове работа в седнало положение и постоянна концентрация върху фини детайли.

Специалисти по ергономия посочват, че продължителното обездвижване увеличава натоварването върху лумбалната област и шийните прешлени, особено при работа с навеждане напред — нещо характерно за почти всеки маникюрист.

Именно затова все повече салони започват да търсят ергономични решения, които да подпомагат тялото по време на дългите часове работа.

Точно върху този проблем работи българската компания Столето – създател на динамични столове за активно седене, разработени съвместно с лекари, физиотерапевти, кинезитерапевти и експерти по човешко движение, стойка и рехабилитация.

Идеята е проста — вместо тялото да „замръзва“ в една поза, столът стимулира леки микродвижения по време на работа. Така се активира дълбоката мускулатура, която подпомага естествената и по-правилна стойка на тялото.

Според специалистите активното седене:

подпомага правилната стойка;

активира и заздравява мускулите;

намалява напрежението във врата, кръста и раменете;

подобрява кръвообращението;

намалява усещането за умора;

подпомага изгарянето на повече калории спрямо статичното седене;

поддържа тялото активно дори по време на работа.

Най-интересното е, че това се случва почти неусетно.

Не мислиш постоянно за стойката си.

Не правиш упражнения между клиентите.

Не променяш начина си на работа.

Просто сядаш.

А тялото започва естествено да търси по-активна и балансирана позиция.

Макар столът да е създаден с фокус върху професии с продължително седене като маникюристи, все повече хора започват да го използват и у дома — по време на работа, учене или дори в ежедневието на цялото семейство.

Именно затова все повече маникюристи търсят стол, който не просто изглежда добре в салона, а реално помага при болки в кръста, напрежение във врата и умора след дълъг работен ден.

Столето е създадено и с мисъл за спецификата на професията. Столът разполага със специални стопери за допълнителна стабилност при работа по фини детайли и френски маникюр. Така всеки може спокойно и постепенно да свикне с активното седене без притеснение.

„Много хора си представят, че столът постоянно се движи. Истината е, че движението зависи от начина, по който седиш. Когато тялото е стабилно — стабилен е и столът“, обясняват от екипа.

Компанията предлага и двудневен безплатен тест директно в салона. Вместо да купуват „на сляпо“, маникюристите могат да изпробват стола в реална работна среда — със своите клиенти, на собственото си работно място и в реалния ритъм на ежедневието си.

„В началото бях скептична, защото си мислех, че столът ще се движи постоянно и няма да мога да работя спокойно. Още след първите дни обаче усетих огромна разлика във врата и кръста. В края на деня вече не се чувствах толкова смазана“, споделя Галина Христова.

„При нас работата е много тежка за тялото, защото стоим наведени с часове. За първи път имам чувството, че седя и едновременно с това тялото ми не се схваща“, казва Галя Аначкова.

„Хареса ми най-много това, че не трябва да мислиш постоянно за стойката си. Просто сядаш и тялото започва само да стои по-активно. След няколко часа работа разликата се усеща“, допълва Ани Маринова.

„......дори направихме коремни мускули“ Момичетата от Pink Heaven

През последните години Столето получава високи оценки от международни лекари, терапевти, кинезитерапевти и специалисти по гръбначно здраве, работещи в сферата на рехабилитацията, стойката и превенцията на мускулно-скелетни проблеми.

От компанията посочват още, че столовете са разработени според принципите на съвременната динамична работна среда и добрите практики за безопасност и здраве при работа, използвани в редица европейски държави.

За маникюристите тялото е част от работата.

А когато работиш часове наред всеки ден, начинът, по който седиш, започва да има значение.

Маникюристите създават красота всеки ден.

Но твърде често плащат за това със собственото си здраве.

Понякога една малка промяна в работното място може да промени усещането след края на целия работен ден.