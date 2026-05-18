Китайци измислиха система за смяна на гуми без крик и аварийно движение на три колела

Георги Луканов

BYD демонстрира технологията за повдигане на едното колело на Denza B8 Flash Charge Edition Снимка: BYD

Китайски компании като BYD, Aito и Li Auto, работят върху системи за окачване, които могат избирателно да повдигат отделни колела. От BYD например твърдят, че технологията е предназначена за три приложения: аварийно шофиране на три колела, каране по неравен терен и смяна на гуми без крик.

BYD демонстрира тази технология на Denza B8 Flash Charge Edition. Този модел използва нова система за окачване Disus-P Ultra, която позволява на автомобила да повдигне напълно едното колело, като същевременно продължава да се движи със скорост до 15 км/ч.

BYD твърди, че системата може да завърши процеса на повдигане за по-малко от минута. По време на медийна демонстрация е било съобщено, че смяната на гума е била завършена за по-малко от две минути. Производителят твърди, че системата може да повдигне товар до девет тона.

Denza B8 започва от около 53 000 евро в Китай. Засега този SUV се предлага само в Китай, Филипините, Австралия и Нова Зеландия.

