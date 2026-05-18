По повод 31 май Световен ден без тютюнопушене, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Община Костинброд, съвместно с Регионална здравна инспекция София област провежда Кампания “Сваляне на маските” за противодействие на никотиновата и тютюневата зависимост.

Кампанията цели да повиши осведомеността относно вредите и последиците от употребата на тютюн, електронни цигари и други никотинови продукти. Темата засяга също така и дизайнерските стратегии, които правят никотина и тютюневите изделия привлекателни, включително ароматите, които продължават да примамват децата и младите хора към никотиновата зависимост.

Световният ден без тютюнев дим се създава през 1987 година по инициатива на Световната здравна организация. За първи път се отбелязва на 31 май 1988 година. С него се цели привличане на вниманието върху тютюневата епидемия, която обхваща с пипалата си в смъртоносна хватка от 1/3 до 1/2 от пушачите, съкращавайки живота им средно с 15 години.

Днес лекцията се реализира в I ОУ “Васил Левски” - град Костинброд пред ученици от 3ти и 4ти клас. Гост и лектор е г-жа Надежда Григорова - психолог от РЗИ София област. Тя представи по увлекателен начин темата за вредите от употребата на тютюневи изделия, никотиновата зависимост и рисковете за здравето, особено за деца в подрастваща възраст.

Първо се осъществи игра с асоциации, в която децата активно се включиха. След това се излъчи кратък и въздействащ филм, в който се извършва демонстрация с пушещата кукла Сю. Накрая имаше време за въпроси и дискусия, в която всички деца активно участваха.На събитието присъстваха: г-жа Даниела Гаврилова - директор на I во ОУ “Васил Левски”, г-жа Бистра Боянова - началник отдел “О, МП, СК и СД” и г-жа Тереза Власайкова - секретар на МКБППМН и СД.