Американец съди Toyota заради скрити митнически такси в цените на колите

Жител на Калифорния заведе колективен иск срещу автомобилния гигант Toyota, обвинявайки компанията в изкуствено раздуване на цените на колите с цел покриване на огромни разходи за внос.

В жалбата, внесена от ищеца Ананиас Корнехо и цитирана от платформата Car Complaints, се твърди, че концернът е прехвърлил по-голямата част от тежестта на своите митнически налози директно върху джоба на крайния потребител.

Според съдебните документи Toyota е понесла разходи в размер на приблизително 9 милиарда долара за мита, свързани с производствените и търговските си операции в Япония, Канада и Мексико. Вместо да абсорбира тези разходи като част от пазарния риск, компанията е калкулирала сумите в крайните цени на колите.

Правният казус обхваща всички американски граждани, които са закупили или взели на лизинг нови автомобили с марката Toyota в периода между февруари 2025 г. и февруари 2026 г. Адвокатите по делото поставят акцент върху липсата на прозрачност от страна на японския производител. В иска се посочва, че купувачите не са били информирани за начислените скрити такси, нито са получили разяснения дали и кога биха могли да бъдат компенсирани за надплатените суми.

Правните експерти обаче прогнозират тежка съдебна битка за ищците. Доказването, че конкретно вносните тарифи са единственият и директен виновник за поскъпването, е изключително сложно. Автомобилните производители традиционно променят ценообразуването си под влияние на комплексни фактори - от растящите разходи за суровини и енергия до динамичното пазарно търсене. Въпреки това, защитата настоява, че скокът в цените на някои от моделите на Toyota през последната година е бил необичайно висок и неоправдан, което засилва съмненията за спекула за сметка на потребителите.