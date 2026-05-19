Възродената от китайци марка Freelander идва в Европа

Китайският производител Chery ще представи възродената марка Freelander на европейския пазар. Jaguar Land Rover (JLR) не вижда това като заплаха и е готова да даде на партньора си пълна свобода на действие, съобщава Carscoops.

Първият модел, наречен Freelander 8, вече беше представен на автомобилното изложение в Пекин. Първоначално продажбите ще бъдат ограничени до Китай, но според главния изпълнителен директор на марката Freelander Уен Фей, ще бъдат разработени специфични модификации за експортните пазари, съобразени с местните изисквания.

Главният изпълнителен директор на JLR - П. Б. Баладжи, е спокоен относно перспективата китайският Freelander да се появи в Европа и Великобритания.

"Автомобилът първоначално ще се продава в Китай, а след това те сами ще решат как да продължат. Нашата работа е да гарантираме, че дизайнът е съвместим с това, което JLR представлява. Всичко останало е тяхна отговорност. Разглеждаме това като съвместно разширяване на пазара", цитира изданието думите на топ мениджъра.

Freelander 8 е изграден на платформата iMax на Chery, която поддържа напълно електрически, хибридни и plug-in хибридни версии. Първата в продажба ще бъде версия с 1,5-литров турбо двигател, който функционира като генератор за удължаване на пробега. Размерите на новия модел са: дължина - 5185 мм (по-дълъг от Land Rover Defender), ширина - 2050 мм и междуосие - 3040 мм.

Марката е съвместна собственост 50/50 между Chery и JLR, като JLR запазва правата върху търговската марка и контрола върху дизайна, а Chery отговаря за производството, технологиите и разширяването на пазара.

Моделът Land Rover Freelander съществува от 1997 до 2014 г. (около 17 години). През 2024 г. името Freelander се завръща, не като модел на Land Rover, а като отделна марка - съвместно предприятие между Chery и Jaguar Land Rover.