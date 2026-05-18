Espace Auto официално разширява своето портфолио, ставайки официален представител на Zeekr за България. С това компанията поставя нов акцент върху бъдещето на премиум електрическата мобилност у нас и предлага на българските клиенти достъп до едни от най-модерните електромобили на пазара.

Zeekr е бранд, който бързо привлича вниманието на световната автомобилна индустрия със своята комбинация от отличителен дизайн, високи технологии, премиум усещане и впечатляващи характеристики. Модели на марката предлагат пробег до 655 км (по WLTP), което ги позиционира сред водещите предложения в сегмента на електрическите автомобили.

Първите автомобили Zeekr вече пристигнаха в България и ще бъдат достъпни за тестови шофирания в края на месец май. Клиентите ще имат възможност да се запознаят отблизо с концепцията на марката, иновативните технологии в интериора и новото поколение електрическо задвижване, създадено за динамично и комфортно шофиране.

„За нас партньорството със Zeekr е важна стъпка към бъдещето на автомобилната индустрия в България. Вярваме, че брандът ще привлече хората, които търсят не просто електромобил, а цялостно ново изживяване зад волана - с фокус върху технологичните иновации, комфорта и модерната мобилност“, коментират от Espace Auto.

С навлизането на Zeekr на българския пазар, Espace Auto затвърждава позицията си като компания, която следва глобалните тенденции и предлага иновативни решения за съвременните потребители.