Гълъб Донев: Край на автоматичния ръст на заплати (Видео)

Данъците няма да се пипат

Пенсиите ще се индексират със 7,8%

Всички доходи със 5%

Въвеждаме таван на заплати- никой не може да взема повече от президента

Предлагаме на депутатите да се откажат от връзването на заплатите им със средната за страната

Модата да се говори за бюджета с кръпки отмина. Това заяви на извънреден брифинг финансовият министър Гълъб Донев. Той предаде гаранциите на кабинета и лично на премиера Румен Радев, че данъците няма да се пипат. От 1 юли всички пенсии ще се увеличат със 7,8%, гарантираме социалните плащания за най-уязвимите, обяви още Донев.

„При всичките майсторски бюджети никой не посегна на неудобно високите възнаграждения на получилите достъп до държавната хранилка", каза Донев. И обяви: слагаме край на автоматичното вдигане на заплатите за всички изборни длъжности, за съдебната система, силовите структури, висшите училища. Ще предложим на депутатите да се откажат от обвързването на своите заплати със средната, съобщи още министърът.

Ще се сложи таван на възнагражденията, така че никой да не получава по-висока заплата от тази на президента, съобщи Донев. Същото се отнася за съвети на директорите и всички бордове.

Намаляват се с 10% парите за заплати и осигуровки, което означава, че увеличението на заплати ще е след преглед на структурите и съкращения, като се започне от незаетите щатни бройки.

„Затваряме първите и най-видими кранчета, през които изтича ресурс, убеден съм че ще получим силна обществена подкрепа за тези намерения, още повече че хората ги поискаха от нас преди изборите", обобщи Донев.

Министърът обясни, че ще се стреми към най-нисък дефицит и възможно ограничаване на дълга. Към април дефицитът е 1,4% от БВП, в размер на 1,75 млрд. евро. Неразплатените плащания са за

655,7 млн. евро от които които 214 млн. в общините и 441,1 млн. в министерствата. Наследени са 179 млн. евро стари плащания. Състоянието към момента е 2,55 млрд. евро задължения плюс дефицита, внесе яснота министърът.

Одобрените проекти на общините са за 4,2 млрд. евро до 2028 г., остатък за разплащане 1,1 млрд. евро, уточни министърът.

Въвеждаме строга финансова дисциплина и строг подход- еднакъв ръст на доходите на всички в публичния сектор, което ще доведе до избягване на инертни и трудно контролируеми разходи. За изборните длъжности няма да има бонуси, каза още Донев.

Максималният осигурителен доход се увеличава със 189 евро до 2300 евро. С 5% се вдигат осигурителните прагове. Ще се замразят неефективни инвестиционни проекти.

По отношение на дълга, министърът припомни, че досега е изтеглен 1,2 млрд. евро дълг, за рефинансиране на стар. До записания таван на дълга има 3,8 млрд. евро, но размерът ще зависи от разчетите, които са поискани от министерства и ведомства. Ревизия на дефицит за 2025 г. няма да има, според Евростат той е 3,5%, уточни Донев.





