Плащат на 232 000 души по 20 евро компенсация за високите цени на горивата от утре

От утре започва изплащането на 20 евро месечно заради високите цени на горивата. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Общо 232 000 собственици на автомобили с ниски доходи ще получат компенсация от 20 евро за високите цени на горивата за месец април. Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще започне да изплаща средствата от 19 май.

На тази дата АСП ще преведе средствата на хората, които получават подкрепата по банковата си сметка. На около 33 000 души, които вземат социалните си помощи през пощенските клонове, средствата ще бъдат изплатени в периода 20 – 27 май.

Право на компенсацията имат физически лица, които са собственици на моторно превозно средство или изплащат автомобил с договор за лизинг. За да получат помощ от 20 евро, средномесечният им брутен доход за 2025 г. трябва да е до 652,41 евро, колкото е двукратният размер на линията на бедност за миналата година. Хората, които ще получат подкрепа, се определят след проверка на Националната агенцията за приходите.

