Личен банкер вместо чатбот за заможни клиенти

Моделът тръгва от България и вече се въвежда в още 8 държави

Клиентите с по-високи доходи и спестявания вече могат да разчитат не само на мобилно приложение, чатбот или обслужване на гише, а ще имат достъп и до личен банкер. Услугата се въвежда от Уникредит Булбанк. Достъп до нея ще имат хора с активи над 50 000 евро, клиенти с високи регулярни доходи - за София прагът е над 3100 евро месечно, а за страната над 2600 евро, както и чрез ползване на платен пакет за ежедневно банкиране.

Идеята за новия модел е разработена в България, а след това е възприета от UniCredit Group. От май се въвежда едновременно в девет пазара в Централна и Източна Европа, сред които България, Румъния, Хърватия, Чехия, Унгария, Сърбия, Словакия, Словения и Босна и Херцеговина.

„Банкирането не е продукт, не е само една услуга, а по-скоро дългосрочно партньорство", заяви Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на УниКредит Булбанк. По думите й Prime трябва да даде на клиентите дигитална бързина, когато тя им е необходима, и експертна подкрепа в моментите, когато решенията са по-важни.

Всеки клиент ще има достъп до личен банкер, който познава неговите нужди и може да предлага решения според финансовите му цели. Клиентите ще бъдат разпознавани в клоновете и в контактния център на банката и ще получават приоритетно обслужване. В мобилното приложение статусът също ще бъде видим, като личният банкер е представен с име и снимка.

Личните банкери са специално обучени служители, обясни Екатерина Панайотова, заместник главен директор „Банкиране на дребно" и директор „Клонова мрежа" в УниКредит Булбанк. По думите й това са експерти с подготовка както по инвестиционни продукти, така и по кредитиране.

Има и допълнителни предимства - преференциални условия по банкови продукти, достъп до инвестиционни решения, ипотечни кредити без такса за учредяване на обезпечение, специални условия по потребителски кредити, лизинг за автомобили и електромобили, златна дебитна карта, застраховка при пътуване и достъп до бизнес салони на летища. Част от тези привилегии зависят от конкретния пазар и условията в съответната държава.

Целта на УниКредит Булбанк е услугата да обхване около 10% от активните клиенти, или приблизително 100 000 души. По данни на банката само през първото тримесечие на годината клиентите с активи над 50 000 евро са се увеличили с 20%, или с около 4000 души. От институцията свързват този ръст и с влизането на България в еврозоната.

Профилът на Prime клиентите показва две основни групи. По-младите, под 40 години, са хора с високи доходи, които тепърва натрупват капитал и често се интересуват повече от кредитиране. Клиентите над 40 години вече имат натрупани средства и търсят начини да ги запазят от инфлация или да ги инвестират. Според банката 60% от тези клиенти са мъже, а 40% жени.

Различия има и в поведението. Мъжете по-често теглят кредити и са по-склонни към по-рискови инвестиции, докато жените са по-балансирани, спестяват повече и предпочитат продукти с по-нисък риск, обясни Борислав Генов, главен директор „Банкиране на дребно" в УниКредит Булбанк.