Държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" няма право да работи след решение на съда

Решението на изпълнителния директор на ИАОС е издадено в нарушение на изискването да не се допуска значително замърсяване и да се постига висока степен на опазване на околната среда, постановяват магистратите

Върховният административен съд се произнесе окончателно по казуса за дерогацията (временно изключение) за нормите на замърсяване със серен диоксид от ТЕЦ "Марица-изток 2". Върховните магистрати потвърдиха решението на Административния съд - Стара Загора, който отмени решението от 21 декември 2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за актуализиране на комплексното разрешително на въглищната централа, което разрешава въпросната дерогация.

Така реално ТЕЦ "Марица-изток 2" остава без разрешително за работа в момента и трябва да поиска ново от Изпълнителната агенция по околна среда.

В съобщението на ВАС се уточнява, че решението е изцяло съобразено с решение по дело С-375/21 на Съда на Европейския съюз, постановено по отправено преюдициално запитване по спора.

Развити са съображения, че от установените по делото данни, относно наличие на значително замърсяване и установен принос на дерогацията към превишаване на нормите по показател серен диоксид, правилно и обосновано първоинстанционният съд е приел, че решението на изпълнителния директор на ИАОС е издадено в нарушение на изискването да не се допуска значително замърсяване и да се постига висока степен на опазване на околната среда.

Върховните магистрати намират, че решението на органа е незаконосъобразно, тъй като не е извършена цялостна оценка на кумулативния ефект от замърсяването, не са взети предвид всички относими научни данни, допуснато е противоречие с мерките на действащия план за качество на въздуха на община Гълъбово и не са изпълнени условията за допустимост на дерогацията, съгласно правото на ЕС.

Решението на ВАС е окончателно.

Към момента не е ясно как това решение ще се отрази на работата на електроцентралата, която заедно с АЕЦ "Козлодуй" осигурява доставките на електроенергия за домакинствата. Няма реакция от самото дружество или от енергийното министерство, което е негов принципал какви са сроковете, в които трябва да се поиска и получи нова дерогация от изискванията за замърсяване.

Според актуализираното разрешително от 2021 г. ТЕЦ "Марица изток 2" може да изхвърля живак 30 μg/Nm3 при норма 7μg/Nm3 и серен диоксид 570 mg/Nm3 при норма от 130 mg/Nm3 (повече от четири пъти над нормите).

Сред оспорващите дерогацията екоорганизации, че при издаването на разрешителното не са взети предвид Програмата за качеството на въздуха на община Гълъбово и новите разрешителни на останалите въглищни централи в региона. Техен аргумент беше, че европейското законодателство позволява временно отклонение от нормите, само ако разходите за постигането им са несъразмерно високи спрямо ползите за околната среда и човешкото здраве.

По делото ВАС поиска и произнасяне на Съда на Европейския съюз. Чието решение гласеше, че в нарушение на европейското законодателство българската държава е позволила на своята ТЕЦ "Марица Изток 2" да не спазва наложените от Европейската комисия пределно допустими норми за замърсяване на въздуха с вредни газове безсрочно.

Реално с решението си съдиите от ВАС пращат казуса отново в Изпълнителната агенция по Околна среда, която трябва да се произнесе по параметрите на централата.