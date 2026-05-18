Белият дом: САЩ и Китай разширяват икономическото си сътрудничество с нови сделки

Китай се е съгласил да купува американска селскостопанска продукция на стойност най-малко 17 млрд. долара годишно до 2028 г., съобщи Вашингтон в съобщение след срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин в Пекин, предаде Киодо.

В съобщението не се споменава самоуправляващия се остров Тайван, който Пекин счита за своя територия. По време на двудневната среща Си Цзинпин предупреди за възможен конфликт между двете най-големи световни икономики, ако се подходи погрешно по този въпрос.

Липсата на позиция по темата за Тайван се тълкува като знак, че съществуват сериозни различия между двете страни.

Посочва се също, че двете държави са потвърдили общата си цел за денуклеаризация (премахване на ядрените оръжия) на Северна Корея и се противопоставят на въвеждането на такси за преминаване през Ормузкия проток – ключов енергиен маршрут, който остава частично блокиран заради конфликта между САЩ и Израел срещу Иран.

Говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун заяви, че позицията и политиката на Пекин по въпроса за Корейския полуостров „остават последователни и стабилни“ и че страната продължава да работи за политическо решение и намаляване на напрежението в региона.

Президентите на САЩ и Китай са заели и обща позиция, според която Иран не трябва да притежава ядрено оръжие и са призовали за повторното отваряне на Ормузкия проток. Вашингтон очаква Пекин да използва влиянието си върху Техеран за намаляване на напрежението в Близкия изток, но конкретни ангажименти от Китай не са посочени в документа.

Освен ангажимента за закупуването на селскостопански продукти, Китай е одобрил и първоначална поръчка за 200 самолета от „Боинг“ (Boeing) за китайски авиокомпании.

Търговските сделки, поискани от Вашингтон, биха могли да помогнат на Тръмп преди провеждането през ноември междинни избори в САЩ, посочва Киодо.

Двете страни са създали и два нови съвместни органа – Съвет по търговия (Board of Trade) и Съвет по инвестиции (Board of Investment), с цел управление на икономическите отношения и обсъждане на търговски и инвестиционни въпроси.

Съветът по търговия ще позволи на двете правителства да управляват двустранната търговия с нечувствителни стоки, докато Съветът по инвестиции ще осигури форум между правителствата за обсъждане на въпроси, свързани с инвестициите, съобщава БТА.

Китай ще отговори на опасенията на САЩ относно недостига във веригата за доставки, свързан с редкоземните елементи и други критични минерали, както и ограниченията върху продажбата на оборудване и технологии за производството и преработката им.

Посочва се още, че Доналд Тръмп и Си Цзинпин са постигнали споразумение за едногодишно прекратяване на търговското противопоставяне между САЩ и Китай по време на срещата си миналия октомври в Южна Корея, с което бе облекчено напрежението, след като взаимните мита временно се повишиха до трицифрени нива.

Споразумението включва и отлагане на новите китайски износни ограничения върху редкоземни минерали, които са от ключово значение за производството на високотехнологични продукти, както и ангажимент на Пекин да купува най-малко 25 милиона тона американска соя годишно в периода 2026–2028 г.

Китайското министерство на търговията съобщи в събота, че двете страни по принцип са се договорили да намалят митата върху стоки от взаимен интерес в съпоставим мащаб, както и да работят за премахване на нетарифни бариери и пазарни проблеми, свързани с определени селскостопански продукти.

Според двете държави Пекин ще сътрудничи с американските регулатори за премахване на всички ограничения върху американски предприятия за производство на говеждо месо и за възобновяване на вноса на птиче месо от щати в САЩ, които са свободни от силно патогенен птичи грип.

По отношение на китайско-американските отношения Тръмп и Си са се съгласили двете страни да изградят „конструктивни отношения на стратегическа стабилност“, основани на справедливост и реципрочност.