Пеев забързва бързия интернет до 500 000 души в отдалечени места

Пълна координация на държавата, институциите и изпълнителите, за да се осигури бърз интернет и по-добро мобилно покритие в цялата страна. Това изиска министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на координационна среща за проекта за широколентова свързаност.

Подготвен е план с конкретни мерки, отговорности и механизми за по-бърза координация между институциите. Целта е проектът да завърши в срок и да осигури високоскоростен интернет на близо 500 000 души в отдалечени и слабо населени райони, както и свързване на 185 общини към държавната мрежа и подобряване на мобилното покритие в страната.

„По препоръка на министър-председателя извършваме преглед на всички стратегически проекти, включително тези с европейско финансиране. Проектът за високоскоростна свързаност е най-голямата инвестиция в цифрова инфраструктура у нас и трябва да бъде реализиран успешно", заяви Пеев.

В срещата участваха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Изпълнителна агенция „Електронно управление", Агенция „Пътна инфраструктура", както и мобилните оператори, които изпълняват дейностите по проекта.

По време на разговорите бяха определени основните въпроси, които изискват спешна координация, както и конкретни контактни лица от всяка институция, които ще отговарят за ускоряване на процесите и навременното изпълнение на дейностите.

Министър Пеев ще постави част от въпросите и пред свои колеги в Министерския съвет, за да бъде осигурено максимално съдействие за успешното приключване на проекта в предвидените срокове.

Проектът се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост и е ключов за цифровото развитие на регионите и намаляването на неравенствата в достъпа до цифрови услуги.