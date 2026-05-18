Ръст на вземанията на фирмите за бързи кредити отчете БНБ

Вземанията по заеми на дружествата, специализирани в кредитиране, нарастват с 16,6 на сто на годишна база или 579,8 млн. евро до общо 4,063 млрд. евро към края на първото тримесечие на 2026 година, сочат данните на Българската народна банка. На тримесечна база вземанията по заеми на дружествата за т.нар. бързи кредити бележат ръст от 2,3 на сто или 89,9 млн. евро в сравнение с края на 2025 година.

Към края на март тази година размерът на необслужваните кредити е 263 млн. евро, като намалява с 6,1 на сто (17,2 млн. евро) на годишна база и с 4 на сто (11,1 млн. евро) спрямо края на декември 2025 година.

Към края на първото тримесечие на тази година вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД нарастват на годишна база с 14,6 на сто (348 млн. евро) до 2,736 млрд. евро. Спрямо края на декември 2025 г. те се увеличават с 0,9 на сто (24,9 млн. евро). Относителният дял на вземанията по заеми на домакинства в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 70,1 на сто в края на март 2025 г. до 68,8 на сто в края на същия месец на 2026 година, пише БТА.

В матуритетната структура преобладават кредитите над 5 години, които са 1,926 млрд. евро в края март 2026 година. Те нарастват с 16,6 на сто (274,8 млн. евро) спрямо края на март 2025 г. и с 3,2 на сто (60,3 млн. евро) в сравнение с края на декември 2025 година.

Вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 989,9 млн. евро. Те нарастват с 32,6 на сто (243,4 млн. евро) на годишна база и с 10,5 на сто (94,3 млн. евро) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2025 година.

Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 883,4 млн. евро в края на март 2026 г., като нарастват с 9,8 на сто (78,8 млн. евро) спрямо края на същия месец на 2025 г., а намаляват с 5,7 на сто (53,6 млн. евро) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2025 година.