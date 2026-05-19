Пролетно-лятната кампания на международната модна платформа Answear превръща модата в изживяване

Какво се случва, когато увлечението ни към модата излезе извън контрол? С този въпрос Answear поставя началото на новата си кампания Spring/Summer 2026 - мащабен визуален проект, изграден около девет късометражни филма, в които модата не просто присъства, а движи действието, емоциите и героите.

Всеки филм представя различна продуктова категория и различен контекст – рокли, чанти, resortwear селекция, eлегантни визии, както и маратонки - в casual и в sportswear интерпретация. Общото между всички истории е динамиката на движението и внимателно изградената хореография, която всеки път придобива различна форма.

Вместо класическа модна кампания, Answear създава серия от сюрреалистични визуални истории, в които дрехите и аксесоарите постепенно превземат пространството около героите. Роклите придобиват драматичност в постоянно променяща се среда, чантите обсебват кадъра, летните визии буквално издигат персонажите във въздуха, а елегантните силуети превръщат ежедневните пространства в сцени от моден филм.

„Всеки филм разказва различна история чрез движение, ритъм и емоция. Това е нишката, която свързва цялата кампания, независимо от различната визуална естетика“, коментира Марта Савицка, маркетинг директор на Answear.

Визуално кампанията балансира между кинематографичен реализъм и артистична хипербола. Роклите придобиват драматичност в постоянно променяща се среда, чантите доминират в кадър, летните визии буквално издигат героите във въздуха, а в елегантната линия танцуваща двойка преминава плавно от домашния комфорт към вечерна изискана атмосфера.

Зад режисурата стои датчанинът Виктор Слот, работил по проекти за Prada, Balmain и Gucci. Неговият стил комбинира артистичен подход с урбанистична енергия и сюрреалистични елементи, поставени в напълно реалистична среда.

Хореографията е дело на Ага Конопка, която разглежда движението не просто като танц, а като инструмент за изграждане на отношения между героите, пространството и самия кадър.

Продукцията е реализирана от Warsaw Production, а креативната концепция и стратегия са разработени от Saatchi & Saatchi.

Колекцията Spring/Summer 2026 вече е достъпна в Answear и мобилното приложение на бранда. Кампанията ще се реализира във всички 12 пазара на модната платформа Answear.