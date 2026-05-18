Това е първото телеком приложение у нас, което въвежда т.нар. ключове за достъп с цел по-лесен и сигурен начин на идентификация

Потребителите на приложението Yettel вече могат да влизат в профила си по-лесно и по-сигурно – без да въвеждат парола. В основата са т.нар. ключове за достъп (passkey), които компанията въвежда първа на телеком пазара у нас.

Ключът за достъп е един от най-новите методи за идентификация. Той представлява дигитален ключ, който се съхранява на устройството на потребителя и позволява вход без парола. Вместо това потребителят потвърждава достъпа по същия начин, по който отключва телефона си – чрез лицево разпознаване, пръстов отпечатък или PIN код.

Така потребителите не трябва да помнят или въвеждат парола всеки път, когато искат да влязат в профила си.

Освен по-голямо удобство, ключовете за достъп осигуряват и по-високо ниво на защита. При този метод паролата не се въвежда и не се съхранява по начин, който може лесно да бъде откраднат или използван повторно. Достъпът се потвърждава чрез защитен ключ на устройството, което значително намалява риска от фишинг атаки, кражба на данни и злоупотреби с компрометирани пароли.

Важно предимство е, че ключовете за достъп могат да се ползват между различни устройства, без допълнителни настройки, и са уникални за различните приложения или уебсайтове. Това осигурява допълнителна защита в случаи, при които парола е била компрометирана и някой се опитва да я използва за достъп до други услуги.

Към момента ключовете за достъп са налични в мобилното приложение Yettel, като в бъдеще телекомът планира да разшири използването им и в други свои дигитални канали.

Как се създава ключ за достъп в приложението Yettel

Потребителите могат да добавят ключ за достъп още при вписването си в приложението. След като въведат имейл адрес/мобилен номер и парола, те ще бъдат поканени да създадат ключ за достъп.

Ако вече са вписани в приложението, те могат да активират функцията от меню „Повече“ => „Ключове за достъп“ => „Добави ключ за достъп“. Оттам впоследствие могат да преглеждат, управляват или изтриват създадените ключове.

Новата функционалност е налична за версия 6.4.2 на приложението Yettel и е видима само за устройства, които поддържат ключ за достъп.