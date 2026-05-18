Войната с Иран вече е струвала на световните компании над 25 млрд. долара

Войната на САЩ и Израел срещу Иран вече е струвала на компаниите по света най-малко 25 милиарда долара, като разходите продължават да нарастват, показва анализ на Ройтерс, цитиран от БТА.

Преглед на корпоративни отчети на компании от САЩ, Европа и Азия от началото на конфликта очертава сериозните последици за бизнеса, който се сблъсква с рязко повишение на енергийните разходи, нарушени вериги на доставки и затруднения в търговските маршрути след иранската блокада на Ормузкия проток.

Според анализа най-малко 279 компании са посочили войната като причина за предприемане на защитни мерки за ограничаване на финансовите щети. Сред тях са увеличаване на цените, съкращаване на производството, спиране на дивиденти и програми за обратно изкупуване на акции, принудителни отпуски за персонал, въвеждане на горивни такси и искания за държавна помощ.

Ройтерс отбелязва, че това е поредният глобален шок за бизнеса след пандемията от КОВИД-19 и войната в Украйна, като към момента няма признаци за скорошно прекратяване на конфликта.

Главният изпълнителен директор на „Уърлпул" (Whirlpool) Марк Битцер заяви пред анализатори, че спадът в сектора е сравним с този по време на световната финансова криза и дори по-силен от други рецесионни периоди. Компанията намали наполовина прогнозата си за годината и преустанови изплащането на дивиденти.

Анализатори предупреждават, че при забавяне на растежа компаниите ще имат все по-малка възможност да прехвърлят разходите върху потребителите, което ще постави под натиск печалбите през второто тримесечие и след това.

Според Ройтерс устойчивото поскъпване вероятно ще засили инфлационния натиск и ще отслаби потребителското доверие.

Блокадата на Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световния петролен износ, изтласка цените на петрола над 100 долара за барел – с над 50 на сто над нивата отпреди конфликта.

Това доведе до рязко повишение на транспортните разходи, ограничаване на доставките на суровини и прекъсване на ключови търговски маршрути. Засегнати са доставки на торове, алуминий, полиетилен, хелий и други суровини.

Около една пета от компаниите, включени в анализа, е предупредила за преки финансови загуби в резултат на войната. Най-силно засегнати са компании от Европа и Великобритания, където енергийните разходи и преди това бяха високи, както и азиатски компании, зависими от доставките на горива от Близкия изток.

Авиокомпаниите формират най-големия дял от отчетените загуби – близо 15 милиарда долара, след като цените на самолетното гориво почти се удвоиха.

Японската „Тойота" (Toyota) предупреди за потенциална загуба от 4,3 милиарда долара, а „Проктър енд Гембъл" (Procter & Gamble) оцени негативния ефект върху печалбата си след данъци на около 1 милиард долара.

Веригата за бързо хранене „МакДоналдс" (McDonald's) също предупреди за по-висок дългосрочен ръст на разходите заради продължаващите проблеми по веригите на доставки.

„Повишените цени на бензина са основният проблем, с който се сблъскваме в момента", заяви главният изпълнителен директор на компанията Крис Кемпчински.

Близо 40 компании от индустриалния, химическия и суровинния сектор са обявили намерения за повишаване на цените заради зависимостта си от нефтохимически доставки от Близкия изток.

Финансовият директор на „Нюъл Брандс" (Newell Brands) Марк Ерцег посочи, че всяко увеличение с 5 долара на цената на петрола добавя около 5 милиона долара към разходите на компанията.

Германският производител на гуми „Континентал" (Continental) очаква загуба от поне 100 милиона евро през второто тримесечие заради поскъпването на суровините.

Въпреки че корпоративните резултати през първото тримесечие останаха относително силни, анализатори предупреждават, че реалният натиск върху печалбите тепърва ще се проявява.

Според данни на „ФактСет" (FactSet) прогнозите за нетната печалба на индустриалните компании от индекса S&P 500 за второто тримесечие вече са понижени.

Анализатори на „Голдман Сакс" (Goldman Sachs) предупреждават, че европейските компании ще се изправят пред все по-силен натиск върху маржовете, тъй като възможностите за прехвърляне на разходите намаляват, а ефектът от хеджирането отслабва.

„Истинският удар върху печалбите все още не се е проявил в резултатите на повечето компании", заяви главният изпълнителен директор на „Кордоба Адвайзъри Партнърс" (Cordoba Advisory Partners) Рами Сарафа.