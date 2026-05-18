314 млн. евро дадени за коли на изплащане за година (Обзор)

Вземат бързи кредити и за покупка на жилище

Българите по-често купуват автомобили на лизинг и теглят кредити от небанкови дружества. Това показват последните данни на БНБ към края на март 2026 г.

Най-видимият ръст е при леките автомобили на изплащане. Вземанията по договори за финансов лизинг за тях вече достигат 2,056 млрд. евро в края на първото тримесечие на 2026 г. Това е увеличение с 18%, или 314,1 млн. евро само за година. Така леките коли вече формират 55,8% от всички вземания по финансов лизинг при 52,3% година по-рано.

Общият размер на вземанията е 3,686 млрд. евро. Те растат с 10,7% на годишна база и с 1,9% спрямо края на 2025 г. Само през първото тримесечие на тази година новите договори за финансов лизинг са за 421,9 млн. евро.

Освен леките коли сериозен дял имат и товарните и лекотоварните автомобили. Вземанията по тях са 770 млн. евро, с 4,5% повече спрямо март 2025 г. Делът им обаче намалява до 20,9%, защото лизингът на леки коли расте значително по-бързо.

При машините, съоръженията и индустриалното оборудване ръстът е много по-слаб. Вземанията са 758,3 млн. евро, което е увеличение с 2,2% на годишна база. Делът им пада от 22,3% до 20,6%. Това означава, че лизингът все по-ясно се движи не толкова от инвестиции в оборудване, колкото от покупките на автомобили.

Особено силен е ръстът при домакинствата - вземанията по финансов лизинг достигат 965,8 млн. евро.

Това е скок с 25,6%, или 197 млн. евро за година. Бизнесът обаче остава най-големият клиент на лизинговите дружества. Вземанията от нефинансови предприятия са 2,707 млрд. евро, или 73,5% от всички. Но темпът на растеж при фирмите е 6,3%, много по-нисък от този при домакинствата.

Паралелно с лизинга растат и кредитите, отпускани от небанкови финансови дружества.

Към края на март 2026 г. сумата е 4,063 млрд. евро. Година по-рано е била 3,483 млрд. Увеличението е 16,6%, или 579,8 млн. евро.

Най-голямата част от тези кредити са към домакинствата - 2,736 млрд. евро, като нарастват с 348 млн. за година. Въпреки това делът им леко намалява от 70,1 до 68,8%, защото кредитите към фирмите растат още по-бързо. Заемите към нефинансовите предприятия вече са 1,117 млрд. евро. Това е ръст от 22,1% спрямо март 2025 г. Делът им се увеличава от 26,8 до 28,1%.

При домакинствата почти всичко е потребителско кредитиране - 2,67 млрд. евро в края на първото тримесечие, което е с 15,4% повече спрямо година по-рано. Те вече са 97,6% от всички вземания при 96,9% година по-рано.

Жилищните заеми при тези дружества са малък обем, но растат най-бързо в процентно изражение. Те достигат 12,8 млн. евро, което е увеличение със 127,9% на годишна база. Другите кредити към домакинствата са 53,4 млн. евро и намаляват с 23%.

Данните показват още една важна тенденция - най-голям дял имат заемите със срок над 5 години

Те са 1,926 млрд. евро, или 47,4% от всички. Кредитите със срок от 1 до 5 години растат най-силно - с 32,6% за година, и достигат 989,9 млн. евро. Положителният сигнал е, че необслужваните кредити намаляват. Към края на март 2026 г. те са 263 млн. евро, с 6,1% по-малко спрямо март 2025 г. и с 4% под нивото от края на декември 2025 г.

