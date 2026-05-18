Повече пари отиват към инвестиционни фондове

Активите на инвестиционните фондове, които работят в България, достигат 7,38 млрд. евро към края на март 2026 г. Само за година те са се увеличили с 1,24 млрд. евро, или с 20,2%, показват данните на БНБ.

Ръстът идва основно от чуждестранните фондове, като в тях има 5,22 млрд. евро, което е с 1,04 млрд. повече спрямо март 2025 г. Най-големите инвеститори са застрахователните компании и пенсионните фондове. Техните вложения достигат 3,33 млрд. евро.

Домакинствата също увеличават участието си. Те вече държат 1,027 млрд. евро в чуждестранни фондове. За година сумата е нараснала с 217 млн. евро. Така домакинствата имат дял от 19,7% в средствата.

Българските инвестиционни фондове управляват 2,16 млрд. евро към края на март. На годишна база активите им растат с 10,2%, но спрямо края на 2025 г. има лек спад от 0,3%. Най-голяма част от местните фондове са насочени към акции - те управляват 1,32 млрд. евро. Облигационните фондове са с активи за 520,5 млн. евро.

В портфейлите на местните фондове най-голям дял имат акциите и другите форми на собственост - 897,5 млн. евро. След влизането на България в еврозоната почти всички активи на местните фондове вече са в евро. Делът им достига 95,9% към март 2026 г. при 32,6% година по-рано.