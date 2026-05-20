Пътувания и лични срещи в изложбата на Силвия Бого...

Изобретиха робот, който сменя гуми без да сваля джантите

Георги Луканов

Сложните роботизирани ръце, оборудвани с камери и сензори, оперират директно върху гумата, без да свалят джантата от главината. Снимка: Automated Tire

Механични ръце се доближават до колелата и с хирургическа точност махат старата гума от джантата, монтират новата и я балансират директно върху колата.

Така бе представен иновативния робот, който се нарича SmartBay, и е разработен от базираната в Бостън, САЩ, компания Automated Tire Inc. (ATI). 

За разлика от други системи, които сменят гумите, SmartBay повдига автомобила и демонтира старата гума директно от джантата, докато тя остава закрепена за колата.

Роботът балансира не просто гумата, а цялата сглобка на колелото, включително спирачните дискове и въртящите се компоненти в калника. Това осигурява безпрецедентна прецизност при шофиране.

Машината не следва фиксиран софтуерен алгоритъм. Тя използва камери с висока разделителна способност и машинно обучение, за да се адаптира в реално време към кал, пътна мръсотия, различни размери джанти и специфики на превозното средство.

Докато сменя гумите, изкуственият интелект проверява елементите на окачването и спирачките за скрити дефекти.

Системата обработва две колела едновременно и съкращава времето за пълна услуга (смяна, баланс) на под 30 минути.

