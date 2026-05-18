Спецов остава, засега, но ще се отчита всеки месец

Ограничават и възможности за сделки с акции

Румен Спецов остава засега на поста си като особен управител на дружествата от групата на “Лукойл” в България.

Вместо решение за смяната му, както първоночално бе обявено, депутати от “Прогресивна България” са внесли промени в Закона за горивата, с които се затяга контролът над действията на особения управител.

Новите текстове гласят, че той трябва да се отчита всеки месец за дейността си пред министъра на икономиката и индустрията. Това трябва да се случва в срок до една седмица след изтичане на съответния месец.

С други промени се въвежда още един механизъм за контрол - съдебен, и е насочен към най-чувствителната част от правомощията на особения управител, а именно разпореждането с имущество, акции или дялове от предприятия,

които имат значение за националната и енергийната сигурност на страната

Според законопроекта разпоредителна сделка, извършена от особения търговски управител в нарушение на законовите ограничения, ще бъде нищожна. Това означава, че тя няма да поражда правно действие, ако съдът установи, че е направена в нарушение на правилата.

Право да поискат от съда обявяване на такава сделка за нищожна ще имат министърът на икономиката, прокурорът, Министерският съвет, всеки акционер, съдружник или едноличен собственик на капитала на засегнатото дружество, както и самото лице, което оперира инфраструктура или съхранява и търгува с нефт и продукти.

Искът ще се предявява пред окръжния съд по седалището на дружеството.

Срокът е 14 дни от узнаването за сделката, но не по-късно от три месеца от

извършването Предвидено е и допълнително гарантиране на правата на собствениците - всеки съдружник или акционер ще може да встъпи в делото и да поддържа иска дори ако първоначалният ищец се откаже от него или го оттегли.

В мотивите към законопроекта се посочва, че предишните промени са разширили значително правомощията на особения управител, включително възможността да извършва разпоредителни сделки с акции, дялове и имущество.

Според вносителите това е породило необходимост от правила, които да гарантират,

че такива сделки няма да се извършват в ущърб на държавния или обществения интерес

Текстовете на практика поставят особения управител под по-строг надзор в три посоки - отчетност пред министъра, възможност за съдебен контрол и право на засегнатите собственици и акционери да защитят интереса си пред съда.

Вносителите посочват, че очакваният резултат е ограничаване на възможностите за злоупотреби и нарушения при изпълнение на дейността на особения управител. Целта е да се предотвратят и евентуални значителни финансови щети за държавата, ако бъдат сключени неизгодни или съмнителни сделки със стратегически активи.

Румен Спецов бе избран от парламента за особен управител на групата “Лукойл” през есента на 2025 г. Преди това бе изпълнителен директор на НАП.