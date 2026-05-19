Ford възражда Fiesta и готви пазарен щурм в Европа

Ford обяви мащабен стратегически план за пълно преструктуриране на бизнеса си в Европа, който предвижда пускането на седем изцяло нови модела до 2029 година. На затворена среща с европейски дилъри и партньори в Залцбург, американският производител потвърди завръщането на Fiesta, но като изцяло електрически модел.

Възраждането на Ford Fiesta се очаква да се случи след две години. Моделът обаче няма да бъде класическият бензинов хечбек. Новата Fiesta ще се роди отново като достъпен, компактен градски електромобил. За да намали разходите за разработка, Ford сключва съюз с френския производител Renault, като новата кола ще използва технологичната платформа на Renault 5.

Втората ключова новост засяга Focus. Неговият директен наследник ще промени изцяло формата си. Класическият дизайн отстъпва място на модерен, компактен кросоувър, който ще се присъедини към "приключенското" семейство на модела Bronco.

Американците са в напреднали преговори да използват супермодерната мултиенергийна платформа GEA на китайците от Geely. Това партньорство ще позволи на новите модели на Ford, произвеждани във Валенсия, да не бъдат само електрически, а и хибриди, както и чисто бензинови.