Константин Проданов: Тегленето на дълг е неизбежност

Амбицията на правителството на Румен Радев е да се вместим в 3% бюджетен дефицит.

Това каза по БНТ депутатът от "Прогресивна България" и председател на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов.

Той коментира предложените вчера мерки от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. „Тези мерки са само началото, а не края. Не гледам на тях като лоши и добри, важно е публичните финанси да бъдат поставени под контрол", обясни Проданов.

Той заяви, че ще предложат ефективен бюджет и повече оптимизация.

„От 1 септември сме дали указания на всички министерства да намалят разходите с 10%, но да не се намаляват заплатите. Това ще стане със съкращаване не незаети щатове", каза той и обясни, че когато съкращавате хора в условия на икономически спад и висока безработица, това е проблем.

„Оптимизацията, която предлагаме, е много по-щадяща в условията на прегряващ пазар на труда. Сега, ако излезеш на пазара на труда, можеш много лесно да си намериш работа, т.е. пазарната конюнктура ни помага в момента", каза още Проданов.

Той подчерта, че амбицията на „Прогресивна България" е да се вместим в 3% дефицит. „Към днешна дата без тези мерки нещата изглеждат много зле. Имаме общо дупка към 7 милиарда евро, а във фискалния резерв са 6.8 млрд. евро, който не препоръчвам да бъде изхарчен", заяви Константин Проданов.

Според него в ситуация с дупка от около 7 милиарда дълговото финансиране е необходимо, за да бъде покрита. „Дългът е неизбежност в момента. Въпросът е кога да го изтеглим. Според мен трябва да го направим по-скоро, защото конюнктурата в момента е по-благоприятна", обясни Константин Проданов. Той добави, че „не е лошо да се емитира малко дълг и на вътрешния пазар, защото това е антиинфлационна мярка".

По отношение на бюджетния дефицит, Проданов каза, че неговото намаляване е не само амбиция. „Това е цел, която директно е записана в нашата програма", каза той и обясни, че целта на „Прогресивна България" е бюджетният дефицит да се използва целево. „В добрите години да се стремим към дефицит близък към нулата и да трупаме пари за по-лошите години", обясни икономистът.

Той подчерта, че в такава ситуация са „необходими крути мерки".

В същото време Проданов обеща да не се пипа капиталовата програма. „Инвестициите ще бъдат приоритет в новия бюджет, те няма да се режат", каза той.