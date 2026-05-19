Японската икономика отчете второ поредно тримесечие на растеж

Японската икономика е нараснала с 2,1 на сто на годишна база през периода януари–март 2026 г., отбелязвайки второ поредно тримесечие на растеж, сочат предварителни данни на японското правителство, цитирани от агенция Киодо. Ръстът е подкрепен от възстановяването на износа и устойчивото частно потребление, a пълното въздействие от конфликта в Близкия изток все още не се усеща в икономиката.

На тримесечна база брутният вътрешен продукт (БВП), коригиран спрямо инфлацията, се е увеличил с 0,5 на сто спрямо периода октомври–декември 2025 г., над пазарните очаквания. Анкетираните от Японския център за икономически изследвания икономисти прогнозираха годишен растеж от 1,56 на сто.

Частното потребление, което формира повече от половината от японската икономика, е нараснало с 0,3 на сто за пето поредно тримесечие. Според правителствени представители ръстът е подкрепен от силното търсене на облекло, увеличените разходи в ресторантите, държавните субсидии за сметки за газ и електроенергия, както и стабилното повишение на заплатите.

Износът е нараснал с 1,7 на сто благодарение на възстановените доставки на автомобили за американския пазар и силното търсене на машини и електрически уреди. Вносът се е увеличил с 0,5 на сто.

Бизнес инвестициите също отбелязват ръст от 0,3 на сто, подкрепени от увеличени разходи за научноизследователска и развойна дейност и инвестиции в оборудване.

Въпреки положителните данни икономистите предупреждават, че отражението на войната в Близкия изток вероятно ще се усети по-силно през следващите тримесечия. Япония остава силно зависима от вноса на петрол и природен газ от региона, а затварянето на Ормузкия проток и скокът в цените на суровия петрол създават риск за инфлацията и потреблението.

Премиерът Санае Такаичи заяви в понеделник, че правителството обмисля изготвянето на допълнителен бюджет за фискалната 2026 г., който да смекчи ефекта от поскъпването на енергийните ресурси. Правителството търси и начини за възобновяване на финансовата подкрепа за сметките за комунални услуги през периода юли-септември. По-рано за този допълнителен бюджет за финансовата 2026 г. съобщиха правителствени източници, цитирани от Киодо.

Старшият икономист за Япония и Южна Корея в Ай Ен Джи (ING) Мин Джу Кан коментира в изпратен до редактор на БТА анализ, че се очаква по-бавен растеж през второто и третото тримесечие заради продължаващите енергийни сътресения.

„Вътрешното търсене вероятно ще остане положително, но с по-бавен темп, докато запасите и нетният износ може да ограничат общия растеж", посочва тя.

Според анализа на Ай Ен Джи допълнителният бюджет на японското правителство ще бъде насочен основно към стабилизиране на цените на енергията, а не към икономически стимули, което означава ограничен ефект върху растежа. Очаква се Токио да финансира мерките чрез нов дълг.

Анализаторите отбелязват и нарастващ натиск върху японските държавни облигации заради по-високите инфлационни очаквания, опасенията за фискалната устойчивост и очакванията за по-нататъшно затягане на паричната политика от страна на Японската централна банка.

Ай Ен Джи запазва прогнозата си за общо повишение на лихвите с 50 базисни пункта през 2026 г., като очаква първо увеличение през юни и второ през четвъртото тримесечие, предава БТА.