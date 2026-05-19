Цената на петрола падна с 2% след отлагането на атаките срещу Иран

Цените на петрола спаднаха с около 2 на сто в азиатската търговия във вторник, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отлага планирана атака срещу Иран, за да даде шанс на дипломатически преговори за прекратяване на конфликта в Близкия изток, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент с доставка през юли поевтиняха с 2,42 долара, или 2,16 на сто, до 109,68 долара за барел към 08:15 часа българско време. Американският лек суров петрол с доставка през юни е надолу с 1,76 долара, или 1,69 на сто, до 102,64 долара за барел.

В предходната сесия двата основни сорта достигнаха най-високите си нива съответно от 5 май и 30 април.

Вчера Тръмп заяви, че има „много добри шансове" САЩ да постигнат споразумение с Иран, което да попречи на Техеран да се сдобие с ядрено оръжие. Изявлението бе дадено часове след като американският президент обяви пауза във военните действия с цел да бъдат дадени възможности за преговори.

„Макар сигналът на Тръмп да облекчи донякъде непосредствения натиск, фундаменталните рискове остават", коментира Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в „Кей Си Ем Трейд" (KCM Trade).

По думите му пазарът следи дали изявленията на Тръмп представляват реален сигнал за деескалация или са само тактическа пауза.

Конфликтът в Близкия изток на практика доведе до затваряне на Ормузкия проток - ключов маршрут, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Това засили опасенията за сериозни прекъсвания в доставките.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи потвърди, че позицията на Техеран е била предадена на САЩ чрез Пакистан, но не предостави подробности. Пакистански представител, пожелал анонимност, заяви, че Исламабад е предал ново предложение между двете страни, но преговорите напредват бавно.

Анализаторите на Ай Ен Джи (ING) отбелязват, че въпреки честите политически сигнали пазарът на петрол остава силно чувствителен към риска от прекъсване на доставките.

„Мащабът на нарушенията в доставките е значителен и става все по-тревожен с всеки изминал ден, в който потоците на петрол остават прекъснати", посочват от банката.

Полуофициалната иранска агенция „Тасним" съобщи, че Вашингтон е склонен да премахне санкциите върху иранския петролен износ в рамките на преговорите, но американски представител отрече информацията.

Междувременно министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт удължи с 30 дни изключението от санкциите, позволяващо на енергийно уязвими държави да продължат да купуват руски петрол, транспортиран по море.

Данни на американското Министерство на енергетиката показват още, че през миналата седмица от Стратегическия петролен резерв на САЩ са били изтеглени рекордните 9,9 милиона барела. Така запасите са спаднали до около 374 милиона барела – най-ниското ниво от юли 2024 г.

Според анкета на Ройтерс сред анализатори запасите от суров петрол в САЩ вероятно са намалели средно с 3,4 милиона барела през седмицата до 15 май. Официалните данни на Администрацията за енергийна информация се очакват на 20 май, предава БТА.